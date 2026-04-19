Corrientes: trasladan muitúes al Iberá para recuperar la especie en la región

A seis meses del primer operativo, el Parque de la Biodiversidad (Córdoba) concretó un nuevo traslado de cinco ejemplares de muitú (Crax fasciolata) al Gran Parque Iberá, en Corrientes.

Esta acción forma parte de un programa de conservación que busca reintroducir esta especie en su ambiente natural.

Trabajo articulado para la conservación

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Fundación Rewilding Argentina.

Gracias a este trabajo, se logró duplicar la cantidad de nacimientos en el último año, alcanzando diez pichones criados en condiciones controladas, de los cuales ya fueron trasladados diez en total hacia la provincia.

Una especie clave en riesgo

El muitú es un ave nativa de los bosques del noreste argentino y otras regiones de Sudamérica.

Su rol ecológico es central, pero enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva, factores que redujeron significativamente su población en el último siglo.

Etapas antes de la liberación

Los ejemplares trasladados deberán atravesar un período de cuarentena y adaptación en el Iberá.

Luego, pasarán por una etapa de pre-suelta antes de su liberación definitiva en el entorno natural.

Restauración del ecosistema

La reintroducción del muitú se inscribe en una estrategia más amplia de restauración ambiental en el noreste argentino.

Iniciativas de este tipo buscan recomponer el equilibrio ecológico en la región y recuperar especies nativas que cumplen funciones clave en el ecosistema.

Con información de Cba24 N