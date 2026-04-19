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Corrientes: intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en capital

Por El Litoral

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 11:03

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Benítez Tiziana Noemí, de 13 años, quien se encuentra desaparecid desde la tarde del sábado..

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Último lugar donde fue vista

De acuerdo a la información oficial, la menor se ausentó en horas de la tarde desde la Plaza Constituyente.

Desde entonces, no se tienen datos sobre su ubicación, por lo que se activó un operativo de búsqueda.

Características físicas y vestimenta

La adolescente presenta las siguientes características:

  • Tez morena
  • Contextura delgada
  • 1,61 metros de estatura
  • Cabello negro corto
  • Ojos negros

Al momento de su desaparición vestía:

  • Calza larga celeste con manchas blancas
  • Remera negra con letras blancas
  • Zapatillas tipo crocs gris, azul y blanco con pines

Canales para aportar información

Desde la Policía indicaron que cualquier persona que pueda aportar datos debe comunicarse de inmediato a:

  • Comisaría Primera de la Mujer y el Menor: 3794-432913
  • Sistema de emergencias 911 (Capital)
  • Línea 101 (Interior)
  • O la dependencia policial más cercana
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