La Policía de Corrientes advierte que no tolerará amenazas que alteren el dictado de clases

La Jefatura de Policía de Corrientes emitió un comunicado ante los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos de la capital y del interior provincial.

El objetivo, según indicaron, es reforzar las acciones de prevención y resguardar la tranquilidad de la comunidad educativa.

Advertencia sobre conductas delictivas

Desde la fuerza señalaron que no se tolerarán amenazas, intimidaciones ni incitaciones a la violencia que alteren el normal desarrollo de las actividades escolares.

Estas conductas están contempladas en el artículo 149 bis del Código Penal Argentino.

Investigación y alcance en redes sociales

El comunicado remarca que este tipo de hechos, incluso cuando se difunden a través de redes sociales o medios digitales, serán investigados.

En ese sentido, se indicó que podrán encuadrarse en el artículo 211 del Código Penal, que sanciona la intimidación pública.

Responsabilidad de adultos a cargo

La Policía también recordó que los padres, madres o tutores pueden ser responsables por los daños ocasionados por menores, conforme al artículo 1754 del Código Civil y Comercial.

Posibles medidas judiciales

Se informó que, según la gravedad de cada caso, se podrán aplicar medidas en los ámbitos penal, civil o contravencional.

Finalmente, se reiteró la importancia de realizar denuncias ante situaciones sospechosas a través del sistema de emergencias 911.

“El aviso puede prevenir situaciones y proteger a toda la comunidad”, señalaron.