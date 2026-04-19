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La Policía de Corrientes advierte que no tolerará amenazas que alteren el dictado de clases

Advirtieron que las intimidaciones serán investigadas y pueden derivar en sanciones penales, incluso si se difunden por redes sociales.

Por El Litoral

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 09:54

La Jefatura de Policía de Corrientes emitió un comunicado ante los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos de la capital y del interior provincial.

El objetivo, según indicaron, es reforzar las acciones de prevención y resguardar la tranquilidad de la comunidad educativa.

Advertencia sobre conductas delictivas

Desde la fuerza señalaron que no se tolerarán amenazas, intimidaciones ni incitaciones a la violencia que alteren el normal desarrollo de las actividades escolares.

Estas conductas están contempladas en el artículo 149 bis del Código Penal Argentino.

Investigación y alcance en redes sociales

El comunicado remarca que este tipo de hechos, incluso cuando se difunden a través de redes sociales o medios digitales, serán investigados.

En ese sentido, se indicó que podrán encuadrarse en el artículo 211 del Código Penal, que sanciona la intimidación pública.

Responsabilidad de adultos a cargo

La Policía también recordó que los padres, madres o tutores pueden ser responsables por los daños ocasionados por menores, conforme al artículo 1754 del Código Civil y Comercial.

Posibles medidas judiciales

Se informó que, según la gravedad de cada caso, se podrán aplicar medidas en los ámbitos penal, civil o contravencional.

Finalmente, se reiteró la importancia de realizar denuncias ante situaciones sospechosas a través del sistema de emergencias 911.

“El aviso puede prevenir situaciones y proteger a toda la comunidad”, señalaron.

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