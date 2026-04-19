Corrientes: entidades destacan impacto laboral de la inversión en Ituzaingó

Entidades vinculadas a la actividad forestal expresaron su apoyo al anuncio del gobernador Juan Pablo Valdés sobre la instalación de una planta de fibra de pino en el Parque Industrial de Ituzaingó.

Desde la Asociación Forestal Argentina (AFoA) calificaron la iniciativa como una “gran noticia para el país, para Corrientes y para el sector forestal”, y señalaron que implica “producción, empleo y divisas con bioproductos sostenibles y bajos en carbono”.

En la misma línea, el Consejo Foresto Industrial Argentino (ConFIAr) destacó la magnitud de la inversión, estimada en 2.000 millones de dólares, y la definió como “un hito que impulsa el empleo, desarrollo regional y posiciona a la Argentina en la cadena global con mayor valor agregado”.

Impacto en la economía provincial

El proyecto prevé la instalación de una planta que será la más grande del mundo en producción de fibra larga de pino, incorporando tecnología de última generación.

Según expresó el gobernador, la iniciativa representa “una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia, que servirá para crear empleo genuino e impactará en la prosperidad de miles de familias correntinas”.

Desarrollo e industrialización

La radicación de esta industria en el Parque Industrial de Ituzaingó se enmarca en una estrategia de fortalecimiento del sector foresto-industrial, con foco en la generación de valor agregado y el posicionamiento de Corrientes en mercados internacionales.

El acompañamiento de las entidades del sector refuerza la proyección del proyecto como uno de los principales motores productivos para la provincia y la región.