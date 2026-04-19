Los Pumas seven salieron subcampeones en Hong Kong

Los Pumas 7's cayeron en la gran final del SVNS World Championship de Hong Kong ante Sudáfrica por un contundente 35-7 y terminaron en la segunda posición en el torneo asiático.

Cabe recordar que, en la fase de grupos, el seleccionado dirigido por Santiago Goméz Cora tuvo una gran actuación ante España que le valió un contundente triunfo por 38-14. Luego mantuvieron el envión para derrotar a Los Teros por 40-19 para comenzar con todo en su primera jornada y sellar su clasificación a cuartos de final.

En el último partido de la primera fase, los argentinos sufrieron una dura derrota por 38-0 frente a los Blitz Boks, cayendo del primer al tercer lugar en su respectivo grupo. Sin embargo, dejaron en el camino a Fiji en cuartos de final por 24-17 y a España por 19-12 en semifinales.

Los Pumas 7's 7-35 Sudáfrica (Partido 6- Final)

No pudo ser para Los Pumas 7's en el encuentro decisivo ante Sudáfrica, que dominó durante todo el encuentro y se quedó con un contundente 35-7. Los Blitzboks golpearon en los momentos justos y sumaron a través de Tristan Leyds, Selvyn Davids (dos veces'), Ryan Oosthuizen y Shilton van Wyk, mientras que Argentina había igualado parcialmente por intermedio de Santino Zangara. De esta forma, los dirigidos por Santiago Gómez Cora quedaron en la segunda colocación tras la primera etapa del SVNS World Championship.

Formación: 3- Santino Zangara, 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 11- Luciano González Rizzoni, 9- Pedro de Haro, 13- Marcos Moneta, 2- Santiago Vera Feld.

Suplentes: 4- Gregorio Pérez Pardo, 14- Joaquín Pellandini, 12- Sebastián Dubuc, 15- Juan Patricio Batac.

Espn