Gala por el Día de la Danza en el Teatro Vera: fecha, horario y precio de las entradas

El próximo jueves 30 de abril, a partir de las 21, el Teatro Oficial Juan de Vera se convertirá en el epicentro de una celebración artística de gran magnitud.

En el marco del Día Internacional de la Danza, se llevará a cabo una gala que reunirá a maestros, coreógrafos y bailarines de toda la región, reafirmando al histórico edificio como el espacio fundamental para la expresión cultural correntina.

La fecha, instituida por la UNESCO en 1982, rinde homenaje al nacimiento de Jean-Georges Noverre, creador del ballet moderno. El objetivo de la celebración es destacar la universalidad de la danza como un lenguaje capaz de trascender barreras políticas, culturales y étnicas, un espíritu que se verá reflejado en la diversidad de estilos que subirán a escena.

Una grilla con talento regional

La gala contará con una programación que abarca danza clásica, contemporánea y folclore. Entre los participantes confirmados se encuentran instituciones de renombre de Corrientes y Resistencia (Chaco):

Ballerinas Estudio de Danza (Lic. Sonia Beneyto) y Ballet & Jazz Estudio (Prof. Lucía Diez).

Estudio de Danza Ferrazzano (Prof. Erika y María Ferrazzano) y Centro Corporarte (Prof. Ramiro Aman).

Fundación Gitane (Nathalia Rodríguez) y ArteStudio Danza (Prof. Lucía Toledo).

Compañía de Danza NUMEN (Prof. Federico Gemignani).

Estudio de Ballet de Raúl Cerdán Aguirre y José Aguilar .

Alumnos del Profesorado de Danza del Instituto de Música Carmelo de Biasi y la Escuela Provincial de Danzas Clásicas .

Ballet Mataco Lemos , Litoral Ballet (Prof. Carlos Centurión) y Mainumby Arte Ballet (Prof. Juan Carlos Godoy).

Embajadores Culturales de la Provincia de Corrientes.

Entradas y ubicación

Desde la organización informaron que los tickets ya se encuentran disponibles para el público. El valor de las entradas se fijó en $8.000 y la ubicación dentro de la sala será por orden de llegada.

Los interesados pueden adquirirlas a través de dos canales:

Online: En el sitio web oficial weepas.ar. Presencial: En la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados en los horarios de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

La velada no solo representa una muestra de talento, sino que simboliza el renacer del Teatro Vera como el "escenario mayor" para los artistas regionales tras su reapertura.