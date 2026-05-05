Recuperaron una bicicleta de alta gama que ofrecían por las redes sociales en Corrientes

En una exitosa intervención realizada este martes en Santa Ana lograron recuperar una bicicleta de alta gama que había sido denunciada como sustraída, la cual era ofrecida a la venta por las redes sociales. Además, en el mismo operativo secuestraron un segundo rodado de dudosa procedencia.

El operativo fue encabezado por la Comisaría de Distrito Santa Ana, con la colaboración del Área de Investigaciones de la Unidad Regional N°1 de San Luis del Palmar, por directivas de la Unidad Fiscal en turno.



La investigación se inició tras detectar que una bicicleta marca SLP 100 Pro, rodado 27.5, estaba siendo ofrecida a la venta a través de una red social. Ante esta situación, los efectivos policiales simularon ser compradores interesados y pactaron un encuentro con el vendedor en el Barrio Lomas del Mirador.

Una vez en el lugar, los agentes procedieron a la identificación del sospechoso, un hombre mayor de edad, quien aportó datos sobre el presunto autor del robo original.



Tanto el demorado como los vehículos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de las autoridades judiciales, mientras se completan los trámites legales correspondientes para la restitución de los bienes.