Nuevas tarifas para viajar en avión: cuánto cuesta llevar mochila, carry on o valija

Aerolíneas Argentinas cambia su política de equipaje y cobrará carry on en vuelos nacionales. La medida comenzará a regir desde este miércoles para quienes compren la tarifa más económica en cabotaje. Solo se permitirá una mochila o bolso pequeño de 3 kilos sin costo y el carry on tendrá un cargo adicional de $42.350 por tramo. Según pudo El Litoral, ya comenzó a regir en vuelos desde Corrientes.

Esta nueva medida ya se puede reflejar en los pasajes que se adquieran a partir de ahora, ya que cuando el usuario intenta comprar un boleto de avión aparece un mensaje que dice: "Atención, tenés incluido solo un articulo personal de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera) para agregar más equipaje para ser despachado en bodega podrás adquirirlo antes de finalizar la compra o luego, ingresando a servicios adicionales".

El Litoral

El precio es por tramo

Con la nueva disposición, quienes compren el pasaje más barato solo podrán viajar sin costo adicional con un artículo personal pequeño, como mochila o bolso, de hasta 3 kilos, que deberá ubicarse debajo del asiento delantero. En tanto, quienes necesiten llevar carry on deberán pagar un adicional de $42.350 por tramo. Por lo que, un viaje ida y vuelta implicará abonar el doble de ese valor si el pasajero elige la tarifa base y requiere equipaje de cabina.

La empresa explicó que el objetivo de esta medida es avanzar hacia una estructura tarifaria más segmentada y alineada con las aerolíneas low cost, que desde hace años cobran por equipaje de mano. Según indicaron, la decisión busca transparentar precios y permitir que cada pasajero pague únicamente por los servicios que utiliza.

Desde Aerolíneas aclararon que la modificación solo alcanza a vuelos nacionales y no impactará en servicios internacionales. Además, los pasajes emitidos antes de la entrada en vigencia mantendrán las condiciones anteriores, por lo que conservarán la franquicia de equipaje incluida al momento de la compra.

El cambio se suma a otras actualizaciones recientes aplicadas por la compañía estatal, como el cobro por selección anticipada de asientos y recargos por combustible, en el marco de una estrategia para adaptarse a un mercado aerocomercial cada vez más competitivo.