Las primeras imágenes del reencuentro de Nahuá con su madre tras el rescate en Goya

El Ministerio de Seguridad de Corrientes difundió las primeras imágenes de Nahuá, el niño de 6 años que permanecía desaparecido tras ser sustraído por su padre, en el momento del reencuentro con su madre, Mariana Riquelme.

El pequeño fue hallado en una zona rural de difícil acceso, a 40 kilómetros de la ciudad de Goya, tras un operativo cerrojo que terminó con la detención de Josías Santos Regis.

"El niño se encuentra sano y salvo junto a su madre y familia", confirmaron oficialmente desde la cartera de Seguridad, destacando el "profesionalismo" de las distintas áreas de la Policía de Corrientes que intervinieron en la búsqueda bajo los lineamientos de la Alerta Sofía.

Según el parte oficial, el resultado de la labor policial "reafirma el compromiso del Gobierno con la protección de cada correntino".

Ministerio de Seguridad.

"Tenían hambre": El relato del vecino que los halló

El hallazgo se produjo en la mañana de este martes en el paraje Duraznillo. Un poblador de la zona rural fue quien advirtió la presencia de extraños y dio aviso inmediato a las autoridades. Según relató el hombre, fue el propio Santos Regis —quien se encontraba prófugo tras balear a un hombre en Esquina— quien le hizo señas desde la espesura del monte.

“Me hacía señas como pidiendo auxilio. Me acerqué y estaban sentados en el pasto, me dijeron que tenían hambre”, contó el testigo. El relato del vecino expuso la fragilidad de la situación en la que se encontraba el menor tras pasar varias noches a la intemperie: “El chiquito tenía hambre, hacía tres días que no comía”, detalló conmovido.

Salud y situación judicial

Tras ser rescatado, el menor fue trasladado para recibir asistencia alimentaria y médica inmediata.

Por su parte, Josías Santos Regis fue trasladado bajo una fuerte custodia policial. Sobre él pesa la acusación de tentativa de homicidio por el ataque ocurrido el domingo en Esquina, además de las causas vinculadas a la sustracción del menor.