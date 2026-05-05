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Jornada ambiental

Recuperaron 40.000 envases fitosanitarios en el Parque Industrial de Virasoro

Se recolectaron más de 6.600 kilos de residuos y 39.958 envases vacíos, en el marco de la Ley Nacional N° 27.279.

Por El Litoral

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 19:08

La localidad de Virasoro fue escenario de una importante jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, logrando recuperar un total de 39.958 unidades entre bidones, botellas, cajas, bolsas y sobres. Así lo informó este martes el Ministerio de Producción.

La actividad forma parte de una acción conjunta entre el sector público y privado, permitió recolectar más de 6.600 kilogramos de estos residuos, marcando un fuerte avance en el cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.279, que regula la correcta gestión de envases de productos fitosanitarios en todo el país.

El operativo se llevó a cabo en el Parque Industrial de la ciudad, donde participaron activamente productores y empresas vinculadas a los sectores arrocero y forestal, pilares fundamentales de la economía regional. La convocatoria reflejó un alto nivel de compromiso con las buenas prácticas agrícolas.

Desde el ministerio destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a reducir el impacto ambiental y promueven una mayor conciencia en torno al manejo responsable de residuos peligrosos.

 

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