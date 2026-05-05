Recuperaron 40.000 envases fitosanitarios en el Parque Industrial de Virasoro

La localidad de Virasoro fue escenario de una importante jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, logrando recuperar un total de 39.958 unidades entre bidones, botellas, cajas, bolsas y sobres. Así lo informó este martes el Ministerio de Producción.

La actividad forma parte de una acción conjunta entre el sector público y privado, permitió recolectar más de 6.600 kilogramos de estos residuos, marcando un fuerte avance en el cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.279, que regula la correcta gestión de envases de productos fitosanitarios en todo el país.

El operativo se llevó a cabo en el Parque Industrial de la ciudad, donde participaron activamente productores y empresas vinculadas a los sectores arrocero y forestal, pilares fundamentales de la economía regional. La convocatoria reflejó un alto nivel de compromiso con las buenas prácticas agrícolas.

Desde el ministerio destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a reducir el impacto ambiental y promueven una mayor conciencia en torno al manejo responsable de residuos peligrosos.