Así es la cascada que Adorni ordenó construir en la pileta de su casa del country

Un video de reciente difusión mostró cómo es la cascada de la pileta instalada en la vivienda del jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de las remodelaciones ordenadas en su vivienda ubicada en el country Indio Cuá.

La cascada fue incorporada a uno de los laterales de la piscina y tuvo un costo de USD 3.500. Entre las obras ejecutadas, detalladas en ese sector de la propiedad por Tabar, se modificó también la profundidad de la piscina y se reemplazó su revestimiento, colocándose piedra en el interior y mármol travertino en la parte exterior.

El valor total de las refacciones en la residencia ubicada en el barrio privado de Pilar fueron de 245 mil dólares, según informó el contratista Matías Tabar quien declaró ante la Justicia, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de Adorni.

Los trabajos pactados también abarcaron la remodelación de la entrada y pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, nuevo revestimiento exterior, colocación de nuevas puertas, mejoras en escalera, reforma total de la parrilla y la pileta, instalación de jacuzzi y ajustes de iluminación integral.

Imagen: captura de video TN.

Tabar relató al fiscal que su función se extendió más allá de la obra civil: fungió como interlocutor para coordinar el trabajo de proveedores y carpinteros. Solicitaba presupuestos a distintos especialistas, se los entregaba a Adorni, recibía los fondos y realizaba los pagos en nombre del jefe de Gabinete.

En la documentación de la causa figuran compras específicas para equipar la vivienda, incluyendo racks de TV, muebles de baño y dormitorios, mobiliario integral para living y comedor.

Números y tiempos de obra

Según la causa investigada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, el entonces vocero presidencial canalizó los desembolsos entre septiembre de 2024 y mediados de 2025.

La magnitud de los adelantos y la modalidad de pago configuran un eje clave de la investigación, ya que todo el monto -incluidos adelantos de USD 35.000 y USD 20.000 y sucesivos pagos hasta cancelar una deuda final de USD 20.929- fue entregado fuera de los circuitos fiscales establecidos, según consta en la testimonial aportada al Ministerio Público.

Ilustración Infobae.

El presupuesto inicial, según relató Tabar al fiscal Pollicita, llegaba a USD 94.000, pero las modificaciones y agregados hicieron que el costo total superara con creces esa cifra, entre desembolsos en efectivo y extras solicitados durante la obra, situación que se prolongó durante más de ocho meses.

La investigación judicial cuenta además con registros documentales: Tabar presentó fotos, videos, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compras, póliza de seguro y carpetas digitales vinculadas con cada tramo de la obra.

El testigo también precisó el detalle de los pagos: en abril, Adorni entregó USD 30.000, en mayo otros USD 100.000, en junio USD 30.000 y en julio USD 50.000, quedando el saldo anteriormente mencionado.

El seguimiento detallado de la carpintería revela cinco pedidos consecutivos: USD 8.000 el 14 de diciembre, USD 6.400 el 20 de diciembre, USD 19.000 el 3 de abril, USD 7.500 el 26 de junio y USD 3.300 el 1 de julio.

(Con información de Infobae)

