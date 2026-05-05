Día Mundial del Asma: claves para detectar la enfermedad y dónde atenderse en Corrientes

En el marco del Día Mundial del Asma, el Hospital Escuela de Corrientes se convirtió este martes en el epicentro de una campaña de prevención orientada a promover el acceso al tratamiento adecuado de esta patología.

A través de la instalación de un stand informativo en la sala de espera, el Servicio de Neumonología realizó estudios de diagnóstico precoz y brindó asesoramiento a pacientes con síntomas compatibles.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, acompañó la actividad y subrayó la necesidad de difundir mensajes claros sobre esta afección, que se caracteriza por ser una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias. Esta condición provoca el estrechamiento de los bronquios, lo que dificulta la entrada y salida de aire de los pulmones.

Síntomas y detección temprana

El jefe del Servicio de Neumonología, Mario Antonio Sussini, explicó que el asma tiene una carga genética determinante y está estrechamente ligada a la reacción ante alérgenos ambientales. “Se puede detectar a partir de los dos años, edad en la que ya pueden comenzar los síntomas, y manifestarse hasta los 40 años inclusive”, precisó el especialista.

Entre los signos de alerta a los que la población debe estar atenta, se encuentran:

Tos seca persistente.

Sibilancias (sonidos agudos y silbantes al respirar).

Disnea o falta de aire.

El diagnóstico definitivo se confirma mediante una espirometría, una prueba funcional respiratoria no invasiva que se realiza de forma permanente en los consultorios externos del hospital capitalino.

Tecnología de vanguardia en el sector público

Más allá del asma, el Servicio de Neumonología del Hospital Escuela brinda atención a patologías complejas como la EPOC, enfermedades intersticiales y fibrosis pulmonar idiopática. Para ello, el centro de salud dispone de herramientas de alta complejidad que lo posicionan como referente regional.

Sussini destacó la realización de fibrobroncoscopias y, fundamentalmente, la disponibilidad de un equipo para la medición de volúmenes y difusión pulmonar. Según indicó el profesional, se trata del único equipamiento de este tipo en funcionamiento dentro del sistema público de salud del Nordeste Argentino (NEA).

La jornada cerró con un consejo unívoco por parte de los profesionales: ante la presencia de síntomas recurrentes, la consulta médica es el primer paso fundamental para evitar complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida a través de los tratamientos modernos.