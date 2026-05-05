Fanáticos de las aves podrán participar de avistajes de especies: cómo anotarse

La Reserva Municipal Santa Catalina se prepara para vivir una jornada especial en contacto con la naturaleza al sumarse al Global Big Day, el evento internacional que convoca a miles de personas en todo el mundo a observar y registrar aves. El encuentro será el próximo sábado 9 de mayo de 7 a 11 y los interesados podrán anotarse previamente.

Gentileza Fabio Almirón

La iniciativa fue difundida por el Municipio de Corrientes y está pensada tanto para aficionados como para quienes desean iniciarse en el avistaje, ofreciendo una caminata guiada por los senderos del área protegida. Durante el recorrido, los participantes podrán identificar distintas especies y contribuir con datos a una base global.

Uno de los requisitos para ser parte de la actividad es contar con aplicaciones móviles específicas para el registro de aves, herramientas fundamentales para documentar los avistamientos en tiempo real y compartirlos con la comunidad científica y ambiental.

Gentileza Fabio Almirón

Desde la organización destacaron que este tipo de eventos no solo promueven el turismo de naturaleza, sino que también generan conciencia sobre la biodiversidad y la importancia de conservar los ecosistemas locales.

¿Cómo anotarse?

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: bit.ly/globalbigdayreserva, donde también encontrarán detalles sobre horarios, recomendaciones y requisitos.

El Global Big Day se consolida año a año como una oportunidad única para conectar con la naturaleza, aprender sobre aves y formar parte de un movimiento global que celebra la vida silvestre.