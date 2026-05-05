Huyó de un control policial y abandonó una camioneta robada en Buenos Aires

Un hombre, que huyó a pie luego de ser demorado en un control policial en Mocoretá, es intensamente buscado por estas horas por las autoridades tras comprobarse que conducía una camioneta Ford Ranger robada horas antes en Buenos Aires.

El sospechoso abandonó el vehículo y se internó en una zona de plantaciones cítricas, en el límite entre Entre Ríos y Corrientes, donde a pesar de los rastrillajes con drones, aún no pudo ser localizado.



La investigación maneja actualmente dos líneas principales: la posibilidad de que el conductor haya recibido apoyo logístico de otro vehículo para salir del área o que todavía permanezca oculto en la zona de quintas.



El rodado en cuestión había sido robado la noche del lunes, en la localidad bonaerense de City Bell.

El conductor llegó a entregar la tarjeta verde del vehículo a los agentes, pero huyó rápidamente cuando le solicitaron su documentación personal, según confirmaron fuentes policiales.



De acuerdo a las fuentes judiciales y policiales, el hombre sería un eslabón de una organización criminal especializada en el robo de automóviles y camionetas con el objetivo de trasladarlos hacia la República del Paraguay, según estimaron.



En la causa interviene la Fiscalía de Mocoretá, bajo las directivas del Dr. Bruno Monzón, donde se analizan cámaras de seguridad y se recolectan huellas dactilares en el vehículo secuestrado.



El operativo cuenta con un trabajo coordinado entre la Policía de Entre Ríos, la de Corrientes y Gendarmería Nacional. Los investigadores confían en que el uso del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) permitirá identificar fehacientemente al sospechoso y conocer sus antecedentes en las próximas horas.