La Virgen de Itatí inició su recorrido de casi 1.000 kilómetros hasta la Basílica de Luján

En un gesto cargado de simbolismo y devoción, la imagen réplica de Nuestra Señora de Itatí inició este martes por la mañana su viaje hacia la Basílica de Luján, donde formará parte de los actos centrales en honor a la patrona de los argentinos. La partida de la conocida “Tierna Madre” representa un acontecimiento trascendental que une al Litoral con el corazón de la provincia de Buenos Aires.

En un emotivo acto de despedida, el rector del santuario, padre Claudio Muñoz, junto al custodio de la imagen, Tunino Medina, encabezaron la entrega formal de la réplica a representantes de la Parroquia San Antonio de Padua de Resistencia, Chaco, quienes estarán a cargo de la logística del traslado.

Noticias Itateñas

Cómo será el recorrido

Como parte de su itinerario, la imagen tendrá una primera parada en la capital chaqueña este 5 de mayo. Allí será recibida por la comunidad en la Parroquia San Antonio de Padua, ubicada sobre avenida San Martín 1150, donde se realizarán diversas expresiones de fe que culminarán con la celebración de la Santa Misa a las 19.

El 6 de mayo, la réplica retomará su peregrinación rumbo a la provincia de Buenos Aires, en un recorrido que convoca a fieles de distintos puntos del país. Finalmente, el 7 de mayo se espera su arribo a la Basílica de Luján, donde será recibida oficialmente por el equipo de Protocolo del santuario nacional.

Noticias Itateñas

El punto culminante tendrá lugar el 8 de mayo, durante la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Luján. A las 17 se celebrará la Misa Central, momento en el que la presencia de la imagen itateña simbolizará la unión espiritual de los argentinos, integrando el fervor mariano del nordeste con la fe bonaerense.

Una vez concluidas las celebraciones litúrgicas, la réplica emprenderá su regreso al Santuario de Itatí, dejando tras de sí un mensaje de fraternidad, encuentro y profunda devoción compartida.

Con información de Noticias Itateña