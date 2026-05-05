Recuperaron diversos elementos robados en Santa Ana

En el marco de operativos realizados este martes a la mañana esclarecieron en Santa Ana distintos hechos delictivos ocurridos recientemente, que fueron denunciados ante la Comisaría local.



Según detallaron, fue el resultado de una labor conjunta entre los efectivos de la comisaría local y la División Investigaciones de la Unidad Regional I, de San Luis del Palmar, quienes trabajaron bajo la coordinación de la unidad fiscal interviniente.



Las tareas de campo llevaron a los agentes hasta el Barrio Leconte, específicamente a una zona de abundante vegetación sobre la calle 12 de Octubre, donde hallaron ocultas dos cajas de seguridad metálicas, pelotas de golf, una botella térmica, una caja separadora y un amortiguador, objetos que coincidían con las denuncias por robo radicadas previamente.



Todo el material recuperado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para avanzar con las diligencias legales. En tanto, la comisaría local continúa con los trámites correspondientes para formalizar el hallazgo y avanzar en la identificación de los responsables de los robos.