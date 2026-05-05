Trasladaron a Dahse a la cárcel de condenados para cumplir los 7 años de prisión

A las 14.40 de este martes se produjo el traslado del ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse a la cárcel de condenados, donde pasará los próximos 7 años de su vida para cumplir condena por abuso sexual gravemente ultrajante.



Cabe señalar que el sábado 2 de mayo había sido conducido a la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano donde permanecen los internos procesados, a la espera de una definición judicial que se concretó este martes.



Con custodia del Servicio Penitenciario Provincial lo llevaron hasta la Unidad Penal 1 donde están los presos condenados e ingresó al pabellón de Mínima Seguridad, que corresponde a aquellos que cumplen condenas de abuso sexual, confirmaron a El Litoral fuentes oficiales.



Cabe señalar que el Superior Tribunal de Justicia había rechazado un recurso de casación presentado por la defensa y declaró inadmisible un recurso extraordinario federal.



En consecuencia, el Tribunal Oral Penal N° 1 dispuso la ejecución de la pena tras quedar firme la sentencia, al ordenar su inmediata detención. En esas circunstancias el médico Dahse se presentó junto a su abogado ante la Comisaría Cuarta Urbana para ponerse a disposición de la Justicia, donde empezó su derrotero tras las rejas.