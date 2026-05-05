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Trasladaron a Dahse a la cárcel de condenados para cumplir los 7 años de prisión

Fue alojado en el pabellón de Mínima Seguridad, junto con los demás sentenciados por abuso sexual
 

Por El Litoral

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 19:23

A las 14.40 de este martes se produjo el traslado del ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse a la cárcel de condenados, donde pasará los próximos 7 años de su vida para cumplir condena por abuso sexual gravemente ultrajante.


Cabe señalar que el sábado 2 de mayo había sido conducido a la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano donde permanecen los internos procesados, a la espera de una definición judicial que se concretó este martes. 


Con custodia del Servicio Penitenciario Provincial lo llevaron hasta la Unidad Penal 1 donde están los presos condenados e ingresó al pabellón de Mínima Seguridad, que corresponde a aquellos que cumplen condenas de abuso sexual, confirmaron a El Litoral fuentes oficiales. 


Cabe señalar que el Superior Tribunal de Justicia había rechazado un recurso de casación presentado por la defensa y declaró inadmisible un recurso extraordinario federal.


En consecuencia, el Tribunal Oral Penal N° 1 dispuso la ejecución de la pena tras quedar firme la sentencia, al ordenar su inmediata detención. En esas circunstancias el médico Dahse se presentó junto a su abogado ante la Comisaría Cuarta Urbana para ponerse a disposición de la Justicia, donde empezó su derrotero tras las rejas.

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