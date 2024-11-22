Alerta de faltante de yerba mate: productores reclaman por precios justos

Productores de yerba mate inician paro de cosecha en Misiones en reclamo de precios justos. "Lo que exigen es un precio de base de 390 pesos por kilo. Con los números que tenemos hoy no es descabellado", sostuvo a Hoja de Ruta, Héctor Dingler, productor yerbatero, y presidente de la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, INDUMAR.

La decisión de llevar a cabo este paro se fundamenta en la crítica situación que atraviesan los yerbateros, quienes vieron caer el precio de la hoja verde a niveles insostenibles.

"La zafra que se terminó de realizar el 30 de septiembre, ha sido muy buena por lo tanto hay un excedente de yerba canchada en el depósito de los secaderos y también las empresas molineras se sobrestockearon. Eso hizo a que caiga el precio de la materia prima de la hoja verde", explicó el referente.

"El productor hoy en día no tiene rentabilidad por el producto. El precio que se pretende comercializar ahora en el verano, no va a cubrir ni siquiera los costos de producción. Por lo tanto, están planteando un paro yerbatero hasta que se pueda corregir la oferta y que se pueda mejorar el precio al productor", mencionó.

"La idea es pedir un precio razonable por el precio. Si se cumple ese precio, estarían cosechando los productores. Lo que sí exigen es un precio de base de 390 pesos por kilo de hoja verde para poder arrancar con la cosecha", resaltó. "El último mes de cosecha se pagó 190 pesos o 200 pesos puestos en secadero. Si hoy se arranca la zafra, creo que estaría inclusive menos de ese precio porque los porcentajes del verano bajan muchísimo del verde a seca", mencionó.

En Misiones el 80% de la producción está en mano de pequeños productores, según Dingler. Por lo que los niveles de preocupación son altos.

El paro de cosecha es una medida extrema, pero necesaria según los productores, quienes están dispuestos a mantenerla hasta que se logren avances concretos en sus demandas. La situación actual ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en toda la región yerbatera, donde muchos pequeños agricultores dependen de esta actividad para su sustento. Con esta movilización, buscan visibilizar su problemática y presionar por cambios que beneficien al sector en su conjunto.

