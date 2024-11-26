Un intendente correntino reclama por el estado de la Ruta 12: "Tocamos fondo"

"Tocamos fondo, pero no se puede estar", escribió este lunes en sus redes sociales el intendente de Empedrado, José Cheme, en relación al estado de la ruta nacional 12 en el tramo desde el peaje Cuatro Bocas. "No está dentro de la agenda nacional ni seguramente provincial", señaló en Hoja de Ruta el funcionario.

"El tramo de ruta nacional 12 desde el peaje a Cuatro Bocas sufre un estado de abandono y decidía total. Esta situación no registra precedente, aún desde su concesión -claramente desacertado-. Las banquinas están en pésimas condiciones de mantenimiento, con grandes pastizales que no permiten la visibilidad que requiere el recorrido", escribió en sus redes sociales.

El intendente dijo en El Litoral Radio que "se hicieron todas las presentaciones que se podían hacer". "Queremos visibilizar la situación porque ya el año pasado hicimos varias gestiones ante distintos poderes, notas enviadas a organismos nacionales y es preocupante", sostuvo. "Esta es una política de Estado que debemos gestionar entre todos", aseguró.

Para él, este es un reclamo de "hace muchos años". "Seguimos teniendo muchos accidentes fatales, es una cuestión de Estado", agregó.

Cheme confirmó que la estrategia es trabajar en con organismos de la sociedad civil. "Hoy mismo me llegó un reclamo de productores que se quieren sumar a visibilizar el reclamo. Los perjudicados somos todos", destacó. "Están todos invitados, incluso de localidades vecinas", destacó.

En su descargo, Cheme señaló que: "Las autoridades que correspondan tienen que hacerse cargo inmediatamente de dar soluciones a lo mínimo, básico e indispensable. La culminación de la autovía se convirtió en una necesidad indiscutible, para que el ensanchamiento de las banquinas, ampliación y doble trocha, iluminación, señalética y todo lo que se requiera brinde seguridad a nuestros ciudadanos".

