Sauce y Esquina afectadas por el temporal: cuál es la situación de las localidades hoy

Sauce y Esquina son dos de las localidades más afectadas por el temporal. En diálogo con Hoja de Ruta, los intendentes Carlos Romano y Hugo Benítez detallaron la situación que atraviesan sus comunas este miércoles.

En el caso de Sauce, donde las fuentes oficiales aseguran que se desarrolló una cola de tornado, "dejaron casi 35 viviendas sin techo", confirmó Romano en El Litoral Radio.

"En este momento está lloviendo en Sauce, así que estamos bastante complicados. La voladura de techos es un problema para toda nuestra comunidad y estamos trabajando para mejorar eso con el pasar de todos estos meses", dijo. "Hizo estragos, fue caótico", sumó.

Las casas mientras continúan sin techo. "La mayoría siguen sin techo, algunas colocamos algún nylon, alguna cubierta temporaria que podamos, para salvar las cosas que están adentro", agregó.

El funcionario garantizó que "hay sistemas de contención". "Aquí en Casa del Bicentenario estamos trabajando con las familias", aseguró y confirmó que las zonas más complicadas son el casco urbano.

En el caso de Esquina, la situación es compleja de igual forma ya que hay al menos 100 familias afectadas por la tormenta caída.

"Lo que está colapsado son los desagûes. Estamos trabajando en la primera ciudad y en la zona rural", señaló el intendente Benítez. "Siempre hay que trabajar en las grandes lluvias por este tema", sostuvo.

La asistencia en Esquina por parte del Gobierno Provincia ya fue solicitada por el Ejecutivo Municipal. "Pedimos colchones y otros materiales para las familias autoevacuadas", agregó. "Rollos de nylon por ejemplo también necesitamos", dijo.

Benítez destacó que en Esquina son varias las casas humildes que perdieron todo. "Tenemos que recomponer todo", aseguró.