Silvestre y la Naranja llega a Corrientes en la presentación de la nueva cerveza Andes

Andes Origen presenta su nueva cerveza Rubia Oro, una variedad ligera, refrescante y de sabor suave, perfecta para disfrutar en días soleados. Para celebrar su lanzamiento, la icónica Renoleta de Andes Origen llegará a Corrientes con un show gratuito de Silvestre y la Naranja este sábado 9 de noviembre a las 19 en el Circuito MOLA.

Justo Fernández Madero, integrante de la banda, dialogó con Mucho Humo de El Litoral Radio y detalló que el primer disco con esta formación "salió en 2019 antes de la pandemia y paradójicamente la pandemia fue nuestro momento de primer empuje".

En cuanto al grupo, señaló que "somos todos bastante productores. Nos gusta producir con la computadora y plasmar el proyecto, como si estuviese en un estudio". "Nos damos mucha maña internamente", agregó.

ENTREVISTA COMPLETA

ACERCA DE ORO

Oro, la variedad más liviana de Andes Origen, es una cerveza rubia, refrescante y con un dorado encandilante.

Es esa variedad ideal para disfrutar en esta época, una tarde de sol correntina, con amigos y buena música. Es de sabor suave, ligera y muy fácil de tomar.

Por eso, de Mendoza a Corrientes, llega la icónica Renoleta de Andes Origen que recorrerá la ciudad, y en esta ocasión especial traerá a Silvestre y la Naranja para ponerle música a una tarde inolvidable.

Para todos los correntinos mayores de 18 años que quieran disfrutar y conocer esta nueva variedad al ritmo de la música, el 9 de noviembre a las 19 horas, se presentará la nueva Rubia Oro con un show gratuito de Silvestre y la Naranja en Circuito MOLA, Corrientes. El show es con cupo limitado y los interesados tendrán que solicitar su entrada en https://centralticket.net/andesorigen-oro

“Después del lanzamiento de la nueva receta de la rubia clásica, la gente nos seguía pidiendo una cerveza más liviana. Por eso llegó Oro, la Andes Origen más liviana, ideal para refrescarse en una tarde de sol o después de un día largo. Estamos muy contentos de hacer un pre-lanzamiento exclusivo en Corrientes y Santa Fe y luego, estará disponible a partir de diciembre a nivel nacional”, comentó Catalina Dalton, Gerente de Andes Origen.

Esta nueva variedad, disponible en litro retornable y lata de 473 ml, es una cerveza estilo American Pilsener, bien cristalina, muy refrescante, con un amargor casi imperceptible (IBU 9) y con unas suaves y delicadas notas a cereal. Con un nivel de alcohol de 4.6% es una cerveza muy liviana, fácil de tomar.

Oro ya se puede conseguir en puntos de venta de Corrientes y Santa Fe