Caso Loan: "Siempre las vulneraciones son a familias del interior o de sectores populares, es un llamado a políticas públicas"

Este lunes 1 de julio, se realizarán movilizaciones en al menos 25 localidades de la provincia para pedir Justicia por Loan Peña. Sebastián Carrano, sociólogo e integrante de la Red por los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes de Corrientes (Rednaj), dialogó con Hoja de Ruta y detalló en qué consiste la convocatoria. "Siempre las vulneraciones son a familias del interior o de sectores populares, es un llamado a políticas públicas", dijo en relación a la desaparición de Loan.

Sobre de qué se trata la red, Carrano destacó que "Somos la sociedad civil. No tenemos dependencia político-partidaria. Somos un conjunto de organizaciones sociales, fundaciones, distintos espacios comunitarios, que lo que hacemos es trabajar o hacer actividades con infancias y adolescencias defendiendo sus derechos. Sobre todo, promocionando sus derechos y tratando de que se les garantice sus derechos".

Con respecto a la convocatoria, confirmó que hasta el momento son 25 las localidades que se sumaron a la marcha por Loan. "En principio iba a ser solo en Capital, pero vimos que desde distintas localidades se comunicaban y además ya se venían movilizándose en casi todas las localidades de la provincia de punta a punta, y la verdad que nos pareció importante unificar todos los reclamos", agregó.

Carano destacó que quienes se movilizan en las convocatorias de estos días en Corrientes, no pertenecen necesariamente a espacios políticos. "La gente salió hoy por Loan pero cuando hablamos en las marchas, te dicen: 'sí, porque a mi hijo le pasó esto; yo tengo miedo de que sea mi hijo; nos robaron el otro día'. Son un montón de situaciones que confluyen en la situación de Loan", mencionó.

Análisis de situación

"Es importante que se sume la comunidad en general porque es mucha casualidad que otra vez es un caso que le pega a un chico de los sectores populares, humilde, como aparece en todos los medios nacionales", reflexionó.

"En los casos de vulneración de derechos, siempre son de familias de los sectores populares y también en general del interior, donde nosotros vemos o creemos que el Estado provincial y las políticas municipales tienen que fortalecer un poco más lo que son los programas para garantizarles los derechos a todas las niñas y niñas adolescentes", agregó.

El sociólogo señaló que "lo que vemos es alarmante es que hay una desigualdad de acceso a los derechos". "No es lo mismo un niño que nace en una familia o que vive en el marco de una familia que le puede garantizar esos derechos que uno que no. A esto se le suma la falta de ciertas herramientas o por atravesar situaciones difíciles", dijo.

Para él, esto nos permite dos análisis que "son distintos pero se entrecruzan". "Hay que fortalecer las políticas públicas, tanto vinculadas a la seguridad, pero también lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia", mencionó.

"Este tiene que ser un mensaje no sólo para quienes gobiernan, es para toda la fuerza política", sostuvo. "Esto que está pasando acá en Corrientes puede pasar en cualquier provincia, no está exento en nuestro país lamentablemente, y más en este momento que el Estado Nacional deja de sostener o corta la continuidad de programas nacionales y políticas públicas nacionales que justamente iban en contra de la trata", sumó.

Designación del defensor provincial de Niños, Niñas y Adolescentes

Carrano enfatizó en que la provincia "tiene pendiente la designación del defensor o defensora provincial de derechos de niñas ni de adolescentes".

"Tenemos una defensora nacional, pero no tenemos defensor provincial. Hay otras provincias que sí lo tienen, y se creó la figura en el 2007, en la ley 5773, que es una ley provincial, pero nunca se designó. Y estamos a 17 años, si no me falla la cuenta, y todavía tenemos pendiente esa figura", mencionó.

"Esto nos tiene que servir como autocrítica para poder avanzar en ese proceso de designación que le corresponde al Poder Legislativo. Hay una bicameral para la designación que se está terminando de designar, y tenemos que avanzar con eso, no podemos perder más tiempo", agregó.

