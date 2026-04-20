Preocupación por la salud de Ian Lucas tras un accidente



Un episodio inesperado generó alarma este fin de semana alrededor de Ian Lucas, quien sufrió un accidente doméstico en su vivienda ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La situación requirió una rápida intervención médica y su posterior traslado a un centro de salud.

La información se dio a conocer en Infama, emitido por América TV, donde detallaron que el joven se encontraba junto a su madre cuando ocurrió el incidente. Ante la gravedad del momento, solicitaron asistencia y una ambulancia de Swiss Medical lo trasladó para recibir atención.

Durante el programa, el periodista Pablo Layús explicó el origen del accidente: "Se cortó la mano lavando los platos, uno se rompió y le hizo un corte muy profundo, no podían parar la hemorragia".



Con el correr de las horas, desde el entorno del influencer buscaron llevar tranquilidad. Su mánager se comunicó con la panelista Karina Iavícoli y brindó detalles sobre su evolución: "Le dieron dos puntos y la vacuna antitetánica. Hace unos minutos, regresaron a su casa".

Además, el representante se mostró sorprendido por la difusión del episodio en redes sociales. Según relató Iavícoli, le expresó: "No podía creer que alguien haya sacado una foto en el barrio".

Ian fue atendido en el Sanatorio Los Arcos durante la tarde del domingo 19 de abril. Tras permanecer algunas horas en observación, recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar, ya fuera de peligro.

El episodio, que en principio fue un accidente doméstico, tomó mayor dimensión por la rápida circulación de la información en redes sociales, donde comenzaron a replicarse versiones y especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, con el correr de las horas y las aclaraciones de su entorno, se confirmó que se trató de una situación controlada a tiempo, sin mayores complicaciones.

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