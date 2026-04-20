Corrientes: buscan fortalecer el empleo rural con programas estratégicos del Renatre

La Delegación Corrientes del Renatre presentó al Ministerio de Producción de la Provincia dos programas orientados a fortalecer el empleo rural y promover prácticas laborales sostenibles.

La titular del organismo, Mónica Arnaiz, mantuvo un encuentro con el ministro Walter Chávez, donde expuso la situación del sector registral rural y destacó el rol de la ganadería y la actividad forestal como motores de crecimiento económico.

Programas con proyección internacional

Durante la reunión, Arnaiz presentó la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS), una herramienta que busca promover condiciones laborales adecuadas, formación, seguridad e inclusión dentro del ámbito rural.

Según explicó, esta certificación otorga un sello válido por un año y será un requisito creciente en mercados internacionales a partir de 2027, en línea con estándares de producción sustentable.

Promoción del empleo formal

Otro de los ejes abordados fue el Programa de Empleo Rural (PER), destinado a fomentar el trabajo registrado y mejorar las competencias de trabajadores rurales.

La iniciativa está dirigida a empresas del sector que necesiten incorporar personal o fortalecer sus equipos, con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad.

Coincidencia con políticas provinciales

Desde el Renatre señalaron que ambas propuestas se alinean con la estrategia del Gobierno de Corrientes de agregar valor a la producción local y potenciar su inserción en mercados internacionales.

Arnaiz destacó la “excelente recepción” del ministro Chávez y planteó la posibilidad de integrar al organismo en jornadas ganaderas y forestales para ampliar la difusión de estos programas.

Las iniciativas buscan responder a nuevas demandas del comercio global, que priorizan no solo la calidad productiva, sino también el cumplimiento de estándares laborales y sociales en las cadenas de valor.