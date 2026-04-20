Paso de la Patria: decretan asueto por la Peregrinación de los Tres Pueblos

La Municipalidad de Paso de la Patria informó este lunes que se estableció asueto administrativo y escolar en el marco de la 126° Peregrinación de los Tres Pueblos.

Según el comunicado oficial, los días de asueto serán el 21, 22 y 23 de abril, alcanzando tanto al ámbito administrativo como educativo en la localidad correntina.

Desde el municipio indicaron que la medida tiene como objetivo acompañar y facilitar la participación de los vecinos en esta tradicional expresión de fe, que cada año convoca a una gran cantidad de peregrinos.

Servicios garantizados

A pesar del asueto, se aclaró que se mantendrán guardias activas en áreas esenciales, con el fin de asegurar la atención básica y la seguridad durante las jornadas.

En ese sentido, remarcaron que el funcionamiento de estos servicios será clave para garantizar el normal desarrollo de las actividades vinculadas a la peregrinación.