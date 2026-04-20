Corrientes: vecinos de Goya ya pueden opinar sobre políticas públicas

La Municipalidad de Goya lanzó una consulta pública digital que permite a vecinos mayores de 16 años participar en la toma de decisiones vinculadas a la gestión local. La iniciativa está dirigida tanto a quienes viven como a quienes trabajan en la ciudad.

La herramienta busca ampliar los canales de participación y fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad, permitiendo opinar, aportar ideas y enriquecer proyectos en curso.

Una política de modernización

El lanzamiento forma parte de una estrategia impulsada por la gestión del intendente Mariano Hormaechea, que plantea la modernización, el desarrollo y la inclusión como ejes centrales.

En ese marco, el secretario de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Andrés Zajarevich, destacó: “Para nosotros, la modernización no es solo digitalizar un expediente; es lograr que el ciudadano tenga una silla en la mesa de decisiones”.

“Queremos una comunidad que no solo acceda a la información, sino que nos ayude a construir soluciones reales”, remarcando la importancia de generar una comunidad activa.

Reconocimiento a nivel nacional

La iniciativa se enmarca en el programa “Hacia un Gobierno Participativo”, impulsado por la Fundación País Abierto y Digital, con apoyo de la Universidad Austral y financiamiento de la Unión Europea.

Goya fue seleccionada entre 109 propuestas de todo el país, integrando el grupo de 11 ciudades elegidas para implementar este modelo de participación, lo que posiciona a la ciudad en el desarrollo de políticas de gobierno abierto.

Cómo acceder a la consulta

La participación es completamente digital y está disponible a través del sitio oficial del municipio. Los usuarios pueden informarse sobre los proyectos vigentes y dejar su opinión de manera directa.

La propuesta busca eliminar barreras de acceso, promoviendo la inclusión ciudadana y facilitando la interacción con la gestión pública.