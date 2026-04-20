Corrientes: Cruz Roja cumple 105 años y organiza actividades solidarias

En el marco de su 105° aniversario, la Cruz Roja Argentina Filial Corrientes organiza una campaña de donación voluntaria de sangre junto al Banco de Sangre Central “Dr. Luciano Pisarello”.

La jornada se realizará el jueves 23 de abril, de 8 a 12, en su sede de Bolívar 1219. Desde la organización destacaron que el objetivo es promover la donación habitual: “impulsamos una colecta solidaria de sangre”.

Quienes deseen participar pueden inscribirse vía WhatsApp o acercarse directamente al lugar.

Actividades en la vía pública

Como parte de los festejos, voluntarios estarán presentes en peatonal Junín, entre San Juan y La Rioja, con una carpa institucional. Allí brindarán capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) y realizarán controles de presión arterial a los transeúntes.

Además, invitan a la comunidad a sumarse al voluntariado para fortalecer las acciones humanitarias en la provincia.

105 años de compromiso en Corrientes

La filial Corrientes forma parte de la Cruz Roja Argentina desde hace más de un siglo, desarrollando tareas centradas en la promoción de la salud, la educación y la asistencia en emergencias.

Su labor incluye campañas sanitarias, apoyo en situaciones críticas, formación profesional y trabajo comunitario en barrios vulnerables, donde brindan asistencia alimentaria y apoyo escolar.

Formación y trabajo comunitario

La institución cuenta con un Instituto de Formación que capacita a estudiantes en áreas de salud, además de ofrecer cursos de primeros auxilios y lengua de señas.

También mantiene espacios comunitarios como el Centro Integral “Carlos Balea Arribas”, donde asisten a más de 200 familias, y un jardín maternal único en Latinoamérica dentro de la Cruz Roja.

Estas iniciativas consolidan el rol de la organización como actor clave en la asistencia social y sanitaria en Corrientes.