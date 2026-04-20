Contundente sanción de Gran Hermano a los participantes: sectores clausurados

La tensión dentro de Gran Hermano Generación Dorada sigue en aumento y las sanciones no dan respiro. En esta oportunidad, los participantes volvieron a incumplir una de las reglas clave del juego: referirse a información proveniente del exterior. La producción, que ya había advertido en reiteradas ocasiones, decidió avanzar con un castigo colectivo que impactó de lleno en la convivencia.

Todo se desencadenó cuando Nazareno Pompei escuchó un grito desde afuera que lo involucraba directamente. Según ese mensaje, Titi, una de sus aliadas, lo habría votado. Aunque fue él quien prestó atención, el tema rápidamente se expandió dentro de la casa: algunos lo comentaron, otros bromearon y hasta se llevó al streaming interno.

La reacción de Gran Hermano no tardó en llegar. En primer lugar, y teniendo en cuenta que los jugadores ya venían con poca comida tras dos semanas sin abastecimiento completo, se redujo el presupuesto del supermercado al 50%. Sin embargo, lo más duro llegó después: dos hombres vestidos de negro ingresaron a la casa y bloquearon sectores clave como la pileta y el gimnasio con cintas de “prohibido”, dejándolos inutilizables durante una semana.



Como si fuera poco, la producción sumó una nueva restricción que complicó aún más la rutina diaria: solo habrá una hora de agua caliente por día para todos los participantes. Una medida difícil de sostener teniendo en cuenta que aún hay 20 jugadores en competencia. En medio de la sorpresa, uno de los participantes lanzó con ironía: "Menos mal que me voy", en referencia a la salida de Fabio Agostini, mientras se espera el regreso de Sol Abraham.

Fuerte cruce: Brian Sarmiento vs. Pincoya

El clima se volvió aún más tenso cuando los jugadores comenzaron a buscar responsables. Nazareno asumió su error frente al grupo y explicó que no pudo evitar escuchar el grito porque mencionaban su nombre. Si bien varios aceptaron sus disculpas, el enojo general seguía latente.

Fue entonces cuando Brian Sarmiento tomó la palabra y lanzó: "¿Nadie más se va a hacer cargo?". Ante el silencio, decidió apuntar directamente contra Pincoya, acusándola de haber demorado en ingresar a la casa tras otro grito del exterior.

La chilena no tardó en responder y negó las acusaciones: "Yo entré al tiro y me puse mis zapatillas adentro". A partir de ahí, la discusión escaló rápidamente. "Tienes una fijación conmigo para echarme la culpa", retrucó Pincoya, visiblemente molesta.

Lejos de bajar el tono, Sarmiento redobló la apuesta: "Esto no es Gran Hermano de Chile", lanzó, mientras insistía con sus cuestionamientos: "Es la segunda vez que lo hacés, jugás con la comida de todos". Por su parte, la participante se mantuvo firme en su postura y cerró con una frase desafiante, confiando en el veredicto externo: aseguró que el público ve todo y que no tenía de qué preocuparse.

El conflicto dejó en evidencia un clima cada vez más caldeado dentro de la casa, donde las sanciones, el hambre y la convivencia empiezan a pasar factura.

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