Trump amenaza con ataques luego de que Irán afirmara que defenderá su desarrollo nuclear

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió el domingo el derecho de su país a desarrollar su programa nuclear y afirmó que Estados Unidos no puede privar a Irán de ese derecho, en alusión al enriquecimiento de uranio, uno de los puntos de fricción en las negociaciones. Mientras tanto, su par estadounidense Donald Trump reiteró recientemente su amenaza de destruir todas las centrales eléctricas y puentes del país persa si no hay acuerdo.

El programa nuclear

“Que el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) diga que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares, pero no responda por qué motivo, plantea una cuestión fundamental: ¿quién es él para privar a un pueblo de sus derechos?”, afirmó Pezeshkian durante una visita al Ministerio iraní de Deportes y Juventud.

El mandatario iraní reclamó un trato basado en la equidad y la justicia para todas las naciones e insistió en que el acceso a los derechos fundamentales, incluidos los tecnológicos y nucleares, no debe depender de presiones políticas.

Pezeshkian subrayó que Irán no aceptará medidas que vulneren su soberanía y que actúa dentro de lo que considera un marco legítimo en el ámbito internacional. Además, rechazó que su país busque una escalada bélica y defendió que su política se basa en el pacifismo. “No debe transmitirse la idea de que Irán busca la guerra. Somos partidarios de la paz y lo que hacemos es una defensa legítima”, sostuvo.

Las afirmaciones de Pezeshkian se producen después de que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declarara en una entrevista con la televisión estatal que existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, nuevamente bloqueado.

Qalibaf afirmó que las negociaciones con Estados Unidos registran avances, aunque advirtió que un acuerdo final es algo lejano de pensar, a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes y tras las reuniones entre las partes mantenidas el fin de semana pasado en Islamabad, que terminaron sin consenso. El país advirtió que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho de Ormuz mientras persista el conflicto.

La amenaza de Trump

Eduardo Batule, licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Católica de Salta, explicó a Página/12 que Washington estimaba que el conflicto bélico iba a durar poco tiempo. “Estados Unidos pensó que lo podría resolver rápidamente con ayuda de Israel, lo planificó para hacerlo en el corto plazo posible”, afirmó. “Tras la muerte de Alí Jameneí (el líder supremo iraní), pensó que podrían implantar un cambio de régimen de los ajatolas, pero actualmente se encuentra apoyando el plan de lucha de Israel, todavía sin una finalidad clara, y por eso la situación es muy difícil para que llegue a un alto al fuego total. Lo hemos visto fracasando en las primeras negociaciones en Islamabad y ahora volverán a reflotar esas negociaciones”, añadió.

Precisamente, en paralelo a los dichos de Pezeshkian, Trump amenazó con destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes de Irán si ese país no acepta el acuerdo que ofrece Washington. El mandatario, que anunció en su red social Truth Social que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar este lunes con Irán, insistió en que el acuerdo es “muy justo y razonable y, de no ser aceptado, se acabará lo de ser el chico bueno”.

En los últimos días, Trump ha insistido en que Irán no puede continuar con su programa atómico e incluso llegó a indicar que su país entraría en Irán para extraer el uranio altamente enriquecido junto con la República Islámica, lo que Teherán rechazó. Aun así, el presidente estadounidense ha repetido que el acuerdo con Irán está cerca, advirtiendo al mismo tiempo de que si no se alcanza antes del miércoles, cuando vence la tregua de dos semanas, podría haber nuevos bombardeos contra la República Islámica.

Las negociaciones

Las autoridades de Islamabad impusieron un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, con el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en los principales hoteles de lujo ante la posible reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Por su parte, la policía de Islamabad anunció el cierre total de la “Zona Roja” y su perímetro extendido.

Irán, por su parte, no tiene por el momento previsto enviar una delegación para una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Washington contra los puertos iraníes, según informó la agencia iraní Tasnim. Sin embargo, el medio señaló que el intercambio de mensajes entre Irán y la Casa Blanca a través del intermediario paquistaní ha continuado en los últimos días tras la primera ronda de conversaciones.

Tasnim también dio a conocer que Irán está actualizando y reponiendo sus lanzaderas de misiles y drones a un ritmo superior al que tenía antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, que han asegurado haber neutralizado la capacidad de ataque con misiles iraníes mediante sus bombardeos. “Durante el período de cese de hostilidades, nuestra velocidad en la actualización y reposición de los lanzadores de misiles y drones es incluso mayor que antes de la guerra”, afirmó el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el general de división Mayid Musavi, citado por la agencia iraní.

Las declaraciones de Musavi se difundieron junto a un video editado en el que el general aparece inspeccionando una instalación subterránea con misiles, drones y lanzaderas, así como el lanzamiento de misiles desde tierra. Así, el alto cargo militar iraní rechazó las afirmaciones previas de Estados Unidos e Israel de haber destruido la capacidad de la República Islámica para lanzar misiles, mediante bombardeos contra lanzadores y depósitos de misiles y drones desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado.

La cuestión geopolítica

Batule aclaró a este medio que es un conflicto regional que se alimenta de las posiciones de las potencias en el plano regional. “Estados Unidos, Israel y los países aliados de la región buscan interponer supremacía frente a la postura de China y Rusia, que sostienen de cierto modo a Irán; pero, tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, Rusia en Ucrania y China buscan marcar su postura antioccidental en la región y hacerle frente a Estados Unidos en la lucha por marcar supremacía de potencia internacional en el mundo”, detalló.

Una semana atrás, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, informó por teléfono a su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre los resultados de las negociaciones fallidas con Estados Unidos en Islamabad. Según informó el Kremlin, Pezeshkian agradeció a Putin su postura dirigida a lograr la desescalada de la situación en Medio Oriente y también por la ayuda humanitaria prestada en las últimas semanas. También aprovechó la llamada para felicitar a Putin y a todos los fieles ortodoxos por la Pascua.

Por su parte, Putin subrayó la disposición de Moscú de mediar con el fin de lograr “una paz justa y duradera en Medio Oriente”, para lo que continúa sus activos contactos con todos sus socios en la región. El mandatario, que desde un principio calificó de agresión los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica, también abordó con su colega iraní la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad entre ambos países.

Página 12