Ojeda cierra su campaña en Esquina con propuestas de gestión y desarrollo local

El candidato a intendente por Unidos con Esperanza, Luis Ramón Ojeda, encabezará este martes su acto de cierre de campaña en un predio del Gauchito Gil, sobre la avenida Emilio Ángel, en Esquina. Será a las 20 horas, acompañado por su compañero de fórmula, Juan Martín Bechini, y los candidatos a concejales del frente.

“Queremos hacer un cierre anticipado porque los otros frentes también tienen actividades el miércoles y jueves, y preferimos que todos los vecinos puedan escucharnos sin superposiciones”, explicó Ojeda en diálogo con Hoja de Ruta por Radio El Litoral.

El dirigente destacó que su espacio —integrado por el Partido Justicialista, dirigentes sociales y referentes deportivos— apuesta a una gestión “cercana a la gente, con servicios eficientes y políticas concretas para el desarrollo local”.

“Queremos un municipio presente. Vamos a designar delegados rurales, impulsar un fuerte plan de lote propio y fortalecer la prestación de servicios públicos. El municipio tiene que estar al lado del vecino, no tardar veinte días en cambiar un foco o mejorar una calle”, señaló.

Ojeda fue secretario general coordinador del municipio durante siete años, mientras que Bechini ocupó una banca en el Concejo Deliberante. “Somos un equipo con experiencia en la gestión, conocemos el territorio y las necesidades de nuestra gente”, aseguró.

Entre sus propuestas, el candidato mencionó la creación de un programa de lote propio que permita a familias acceder a terrenos municipales “a costo accesible”, además del acompañamiento al sector turístico, al que definió como “una de las empresas silenciosas más importantes de Esquina”.

“Tenemos turismo todo el año, con una ocupación promedio del 30 al 40%. El municipio debe acompañar con accesos, iluminación y recolección diferenciada, porque eso también genera trabajo”, sostuvo.

Ojeda también celebró que Esquina será el primer municipio del país en votar con el sistema de boleta única, en los comicios del próximo domingo 26 de octubre. “Es un paso histórico, una novedad que nos llena de orgullo y de responsabilidad”, expresó.