Crisis textil en Corrientes: advierten por una “caída generalizada” del sector

La industria textil vive semanas críticas en Corrientes. La fábrica TN Platex, una de las más importantes de la provincia, confirmó el cierre de su línea de confección en Monte Caseros y la salida de 20 trabajadores, en un contexto que el sector describe como “caótico”.

“La situación está caótica en toda la provincia, no solamente en Monte Caseros”, afirmó a Hoja de Ruta Rubén López, secretario general del gremio textil en Corrientes. El dirigente representa a los trabajadores de las seis plantas textiles que funcionan en la provincia y advierte que el problema trasciende lo local.

López fue categórico sobre las causas: “No es un problema de la provincia. Es una cuestión nacional, por la gran masa de importación que está entrando desmedidamente”. Según explicó, la apertura comercial “indiscriminada” y los aranceles “regalados” para productos importados están dejando a las fábricas locales fuera de competencia.

“Acá producimos medias. Pero es imposible competir cuando ves que traen una docena al precio de un par hecho en Monte Caseros”, señaló. Lo mismo ocurre con ropa interior y prendas deportivas, cuyas versiones importadas ingresan al país a precios muy inferiores a los de la industria nacional.

La línea que cerró corresponde al área de producto terminado, donde se fabricaban boxers, tops deportivos y prendas de gimnasia. “Afecta a un alto porcentaje de la producción”, explicó López.

De los 30 trabajadores que integraban ese sector, 20 fueron desvinculados con acuerdos indemnizatorios y el resto reubicado en otras áreas de la planta.

La fábrica pasó de 330 empleados a unos 310, un número que sigue siendo clave para una localidad del tamaño de Monte Caseros.

El gremio textil llegó a tener 1.600 trabajadores en Corrientes. Hoy quedan entre 1.350 y 1.400. “Es una barbaridad la cantidad de compañeros que se fueron”, lamentó López. Muchos aceptaron retiros o indemnizaciones para saldar deudas personales, aunque –advirtió– eso puede volverse un problema más adelante.

“Hoy es una solución, mañana será un problema. No sabemos si vamos a poder reincorporarlos cuando mejore la situación”, alertó.

Mirá la nota completa