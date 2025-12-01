Paso de la Patria: en diferentes operativos se recuperaron elementos robados

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos robados de distintos hechos en la localidad de Paso de la Patria.

El primer operativo se realizó durante tareas de prevención en calle Timbó al 900, donde efectivos divisaron a un sujeto que cargaba un tubo de gas. Al notar la presencia policial, el sospechoso arrojó la garrafa para darse a la fuga.

Los agentes secuestraron un tubo de gas de 10 kilos, en tanto que identificaron al sospechoso. Durante la tarde del domingo, un ciudadano de apellido Vázquez realizó una denuncia por el robo del mismo elemento.

Tras realizar los trámites correspondientes, se procedió a la restitución del tubo de gas a su propietario.

El segundo operativo se realizó tras tomar conocimiento de que una mujer había sufrido el robo de dos cajones de bebidas y dos pollitos.

Por tal motivo se inició una investigación que resultó en la detención del autor del hecho y el secuestro de los elementos sustraídos, los cuales habían sido vendidos a terceros, quienes los entregaron de manera voluntaria.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente donde se realizaron las diligencias del caso.