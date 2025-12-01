Encuentro de lujo: Charly García recibió a Rosalía

Rosalía revolucionó Buenos Aires con su llegada y dejó diferentes postales sobre su paso por el país. La española estuvo por varios por programas, ciclos de streaming, shows y hasta mantuvo un encuentro con Charly García que se volvió viral en cuestión de minutos.

La artista pasó el Hotel Faena, donde el músico argentino estaba alojado, para compartir una charla relajada, intercambiar regalos y posar para una foto que rápidamente recorrió las redes sociales.

La postal fue compartida por el ídolo del rock argentino a través de sus historias de Instagram. Allí se los ve a ambos sonrientes, sentados en un sillón y junto a una serie de objetos que parecerían obsequios que se hicieron el uno al otro.

La cantante española se mostró junto a un ramo de flores, se lo puede ver al exponente de la música argentina sosteniendo un ejemplar del nuevo disco de ella Lux con una tierna dedicatoria.

"Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi", dice la firma personalizada que la joven le dejó al maestro.

Una vez que el encuentro se hizo público, las redes sociales estallaron y los usuarios no pararon de hacer diferentes comentarios al respecto.

Rosalía se puso la camiseta de Boca y recorrió la Bombonera



La visita de la estrella pop española Rosalía a la Argentina, donde se encuentra promocionando su nuevo disco “LUX” (lanzado el 7 de noviembre), incluyó una parada inesperada en la Bombonera, donde no tardó en posar con la camiseta de Boca.

La cantante aterrizó en el país el pasado jueves 27 de noviembre y ya ha tenido una agenda cargada. Tras ser ovacionada al presenciar un recital de la banda Cindy Cats en el estadio de Ferro, Rosalía pasó la noche en la cancha ubicada en Brandsen 805.

La artista de Barcelona no solo recorrió el campo de juego del estadio de Boca, sino que también posó para las fotos con la camiseta del club puesta. Como muestra de bienvenida, la estrella recibió una casaca azul y oro personalizada con su nombre y el emblemático número 10.

Fue este mismo viernes en la tarde cuando, más allá de sus compromisos en el plano musical, la artista española fue vista firmando autógrafos a sus fans y un detalle no pasó inadvertido y hasta se volvió viral: llevaba puesta la camiseta de Boca, en lo que fue una verdadera sorpresa para sus seguidores.

Al igual que muchos otros artistas que pisan el país, la ibérica tuvo que elegir en la riña que plantean los dos más grandes de la Argentina y, esta vez, River no contó con suerte. Rosalía es xeneize.

minutouno.com