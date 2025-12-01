Adriana Salgueiro se quebró al hablar de las amenazas de muerte

En las últimas semanas, se supo que Adriana Salgueiro había recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales. A raíz de esto, la actriz decidió recurrir a la Justicia y hacer la denuncia correspondiente para que se inicie una investigación.

Este sábado, la artista estuvo de invitada al programa La Noche de Mirtha, donde dio más detalles de esta terrible situación que está viviendo y llegó al estudio acompañada por su abogado Pablo Gómez de Olivera y portando un botón antipánico que ahora la acompaña a todos lados.

“En realidad, yo tuve una amenaza de muerte”, comenzó relatando Salgueiro luego de que Mirtha Legrand le preguntara sobre ese hecho. “Yo estaba haciendo un vivo en una de las redes sociales y me empezaron a poner: ‘Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte’, bueno, un montón de cosas”, contó la actriz de 61 años.

“Pusieron una dirección exacta. En realidad, era la dirección exacta donde yo hacía un año que no vivía. Ellos no lo sabían, pero pusieron la dirección. Yo dije: ‘Esto ya no es un chiste, ya me están avisando seriamente’.”, agregó.

Todo se puso más tenso cuando Adriana reveló cómo dos hombres se presentaron en su antiguo edificio en la madrugada. “Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio”, reveló con angustia.

“Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraban con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado, Pablo Gómez de Olivera, lo presentó a la causa”, explicó mostrando que tiene pruebas.

Cuando Mirtha le preguntó si había visto a los acosadores personalmente, Salgueiro confirmó: “Sí, los vi. Los vi venir caminando, vi cómo abrían con una ganzúa la puerta de entrada, la otra puerta también.”

En cuanto a la persona que realizó las amenazas, dijo: “Está identificada la persona que hizo las amenazas, que es una mujer. Está con nombre, sabemos el nombre, el apellido, dónde vive, el documento, pero la justicia trabaja de maneras diferentes”.

Sobre el origen de las amenazas, Salgueiro se mostró completamente desconcertada: “No debo nada. Ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política... Al contrario, no lo sé, no lo sé.”

“Si fuera por lo que yo siento, me encierro en mi casa con llave y no salgo más. Pero digo: ‘Bueno, hay que seguir adelante y confiar’. Yo estoy en manos de Dios y de la justicia", cerró conmocionada.

minutouno.com