Corrientes: crece el interés por implantar pasturas mejoradas para enfrentar sequías

Corrientes transita semanas de lluvias favorables y temperaturas altas: una combinación que convierte a este momento en la ventana ideal para implantar pasturas, según explicó a Hoja de Ruta la ingeniera agrónoma María Mercedes Pereira, del INTA Corrientes. La especialista encabezó una jornada técnica sobre recursos forrajeros destinada a productores y estudiantes, donde se expusieron alternativas para mejorar la disponibilidad de alimento en los sistemas ganaderos.

Pereira explicó que la provincia atraviesa un ciclo clave para planificar: “Es una buena época para sembrar porque hoy nos acompañan la lluvia y la temperatura. Las pasturas megatérmicas necesitan estas condiciones para establecerse correctamente”, afirmó.

Una estrategia para anticiparse a sequías e incendios

La ingeniera subrayó que la planificación forrajera es central frente a los escenarios de sequías recurrentes, incendios o falta de pasto natural.

“No se trata solo de esperar lo que pase: hay que ser previsores. Tener un semillero o una parcela implantada es lo que permite enfrentar esos momentos críticos sin quedarse sin alimento”, señaló.

En la jornada se destacaron distintas alternativas: pasturas sembradas como brachiaria o grama roja, y otras implantadas a partir de trozos vegetales —las llamadas “agámicas”— como el pasto elefante, el pasto tangola y el pasto nilo, especies que comienzan a expandirse en toda la provincia.

Una de las experiencias más notorias es la expansión del pasto elefante mejorado, impulsada por un convenio entre el INTA y el Ministerio de Producción desde hace cuatro años.“Pasamos de un semillero pequeño a más de 5.000 en toda la provincia”, detalló Pereira.

El impacto fue tal que incluso grandes productores se sumaron a pedir material vegetal: “Lo pensamos para establecimientos chicos y medianos, pero hoy hay productores grandes que vienen a buscar cañas para implantarlas en sus lotes”, reconoció.

La calidad del material también es un diferencial: “Este pasto elefante mejorado tiene un valor nutritivo superior al que se conoce tradicionalmente. Eso permitió que muchos productores reduzcan la compra de alimento balanceado e incluso que aumenten su rodeo”, sostuvo.



