Torneo Clausura 2025: Racing y Tigre se enfrentan por el pase a la semifinal

Racing y Tigre jugarán este lunes desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por los cuartos de final del Torneo Clausura. La Academia viene de eliminar agónicamente a River y buscará aprovechar el envión para seguir avanzando en los playoffs. Del otro lado, el Matador se agigantó en La Fortaleza y logró tachar a Lanús, campeón de la Copa Sudamericana. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Racing y Tigre, al duelo por los cuartos del Torneo Clausura

El cuadro de Avellaneda salió victorioso contra un rival que históricamente le fue adverso, consiguiendo darse una revancha tras la eliminación por Copa Argentina y el morboso pase de Maximiliano Salas al Millonario. La gran preocupación para afrontar este nuevo cotejo eliminatorio es el lateral derecho, con Facundo Mura y Gastón Martirena tocados y lejos de su 100% físico. La misma suerte corre en el medio para Juan Ignacio Nardoni, que si bien volvió en el pasado encuentro, volvió a lastimarse. Entre tantas lesiones, la vuelta de Felipe Pardo a los entrenamientos es el consuelo para Gustavo Costas, que recibió en la semana el Premio Alumni a entrenador destacado, en una ceremonia donde también fue premiado Maravilla Martínez, que espera romper su sequía de 12 partidos sin convertir.

El elenco dirigido por Diego Dabove dio el batacazo y, tras hacer el pasillo protocolar al campeón de la Copa Sudamericana, se impuso por la mínima ante el Granate en condición de visitante con un gol de David Romero. Ahora, impulsado por su registro de solo una derrota en sus últimas tres presentaciones y teniendo que jugar a domicilio nuevamente, buscará repetir el resultado que consiguió en la quinta fecha de este mismo campeonato, en el que pudo vencer por 2 a 1 a la Acadé en el Cilindro con un tanto in extremis de Ignacio Russo.

El vencedor del encuentro enfrentará a Boca, que superó a Argentinos Juniors.

La probable formación de Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomas Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

El posible once de Tigre vs. Racing, por el Torneo Clausura

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.

Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Pablo Dóvalo

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Estadio: Presidente Perón

