Cien mil usuarios podrían perder subsidios eléctricos en Corrientes

La decisión del Gobierno nacional de recortar el esquema de subsidios energéticos generó preocupación en Corrientes, donde unos 100.000 usuarios podrían quedar fuera del beneficio a partir del 1 de enero. Así lo confirmó Pablo Cuenca, titular del Ente Regulador de la Energía, quien advirtió que la medida llega “a contrapelo de los pedidos de las provincias del Norte Grande”.

“Las razones del porqué habría que preguntárselas al Gobierno nacional. Posiblemente esté asociado al déficit fiscal y al impacto de los subsidios en el PBI”, señaló Cuenca en Hoja de Ruta. El recorte forma parte de un proceso de unificación y focalización del padrón de beneficiarios de electricidad, gas y garrafa social.

Uno de los puntos más cuestionados es la reducción del bloque subsidiado de consumo eléctrico. Hoy la cobertura alcanza 350 kWh mensuales, pero el nuevo esquema lo baja a 300 kWh en los meses de mayor calor (diciembre a marzo) y a 150 kWh en invierno.

“Es exactamente lo contrario a lo que pedimos. Venimos reclamando desde que asumió el Gobierno que para nuestra región la protección debía estar entre 400 y 500 kWh por las temperaturas extremas del verano”, explicó el funcionario.

En Corrientes, el uso intensivo de aires acondicionados y equipos de refrigeración hace que el consumo promedio supere con facilidad los 300 kWh. “Acá eso es un foco de luz, no es un umbral razonable”, graficó Cuenca.

Menos gente podrá acceder

El Gobierno nacional también modificó el criterio socioeconómico: antes el tope para recibir subsidio era de 3,5 canastas básicas; ahora se fija en 3 canastas.

“Aquí se achica la línea de exclusión. El 65% de los usuarios está subsidiado hoy, pero podría bajar al 45 o 50%. Estamos hablando de entre 50.000 y 60.000 hogares que dejarían de recibir el beneficio”, detalló.

Además, la Nación busca integrar en un único padrón a los beneficiarios de electricidad, gas y garrafa social, lo que podría hacer aún más restrictivo el sistema.

Cuenca reconoció que aún no hay consultas masivas porque el trámite es totalmente virtual. “La provincia no maneja los datos socioeconómicos; eso lo administra la Nación a través del SINTyS”, explicó.

El problema, admitió, es que la carga digital suele ser un obstáculo para amplios sectores del interior. “Es un trámite personal y bastante complicado para mucha gente”, advirtió.

