Aniversario de Santa Ana: actos, misa y festival por los 288 años del pueblo

Santa Ana de los Guácaras celebrará este 3 de diciembre el 288° aniversario de su fundación con una serie de actividades oficiales y comunitarias en la plaza San Martín y en la parroquia local, declarada Monumento Histórico Nacional.

Los festejos comenzarán a las 9 con la bendición de la bandera municipal en el espacio público principal.

Por la tarde, a las 19, se realizará la Misa y el tradicional Tedeum en la parroquia Santa Ana, uno de los edificios históricos más representativos de la localidad.

El cierre estará a cargo de un festival popular y una cena comunitaria, organizados por el municipio.

Un pueblo con gran valor histórico

Ubicada a 15 kilómetros de la capital correntina, Santa Ana de los Guácaras tiene un profundo valor histórico. Sus orígenes se remontan al período de las reducciones franciscanas, pobladas por nativos guácaras que huyeron de la destrucción de Concepción de Buena Esperanza.

La localidad conserva tallas y piezas patrimoniales vinculadas a aquella cultura y a la iglesia construida en 1771, que luego fue reconstruida tras una invasión paraguaya en 1821.

Entre sus figuras destacadas, Santa Ana fue residencia del naturalista francés Aimé Bonpland, invitado por el gobernador Pedro Ferré para dirigir el Museo de Historia Natural de Corrientes.