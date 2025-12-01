Corrientes: un Policía rescató a dos personas de un auto que se estaba incendiando

La Policía de Corrientes informó este lunes que un efectivo que estaba de franco logró rescatar a dos personas de un auto que se estaba incendiando en la localidad de Paso de los Libres.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado, en la intersección de calles Belgrano y 25 de Mayo, donde un Volkswagen Gol Trend se incendió por causas que se encuentran bajo investigación.

Al ver la situación y observar que un hombre y una mujer permanecían atrapados y con dificultad para salir, el efectivo sargento Juan Ramón Pucheta, de la División Grupo de Tareas Operacionales, asistió a los ocupantes y los puso a resguardo hasta la llegada de personal médico.

Desde la institución destacaron su vocación de servicio, su rápida reacción y su compromiso para resguardar la integridad física de terceros.