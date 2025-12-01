Bandana enfrenta un nuevo quiebre: la salida de Lissa Vera tras la fuerte interna

La historia reciente de Bandana, marcada por reencuentros breves y tensiones persistentes, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Después de presentar un show en un boliche que dejó al público eufórico pero también encendió nuevamente la interna del grupo, Virginia Da Cunha confirmó públicamente que Lissa Vera no seguirá en los proyectos que la banda tenía previstos para 2026.

La noticia, lejos de sorprender del todo a quienes conocen la dinámica interna de la formación, sí reavivó debates sobre las dificultades que enfrentan las integrantes para sostener una convivencia artística estable. La confirmación llegó a través de Infama, donde Da Cunha, en diálogo con Pía Shaw.

Ella detalló: "Lissa nos dijo que no va a seguir en el 2026, por ahora. Todo puede cambiar, yo estoy siempre esperando que vuelva porque esto es algo personal, que ya va a resolver y va a entender que esto se merece disfrutarlo". Con esa frase, dejó en claro que la salida no responde exclusivamente a desacuerdos profesionales, sino también a un proceso personal que Lissa estaría atravesando y que incluye problemas de salud que ya habían trascendido en semanas previas.

Desde el ciclo también aportó su mirada Nahuel Saa, quien advirtió que las tres integrantes restantes pretenden continuar trabajando durante el verano, aunque eso implicaría resignificar la marca Bandana. Incluso mencionó que Tommy Muñoz, el nuevo mánager, confirmó shows en el Gran Rex y la participación de figuras invitadas.

A esta información se sumó el testimonio del hermano de Lissa, quien afirmó: "Está evaluando, pero también está evaluando el productor con el que hablamos, quién hizo la fiesta ahí en Moscú, y creo que estamos todos evaluando". Un escenario incierto en el que cada parte parece estar intentando definir cómo seguir.

El show reciente, organizado por Muñoz, había generado expectativas de reencuentro estable. Las integrantes compartieron en redes sus ensayos, la preparación del espectáculo y la emoción de volver a cantar juntas éxitos como “Maldita Noche”, “Guapas”, “Muero de Amor”, “Nadie Como Yo” y “Llega la Noche”. Los videos se viralizaron rápidamente y despertaron nostalgia entre los fanáticos. Sin embargo, el entusiasmo duró poco: las tensiones internas volvieron a aflorar y todo indica que 2026 encontrará al grupo dividido una vez más.

Mientras sus compañeras intentan reorganizarse y sostener los compromisos ya pautados, el futuro de Bandana vuelve a quedar en suspenso, atravesado por sentimientos personales, diferencias históricas y un vínculo que, aunque poderoso en lo musical, demuestra ser frágil fuera del escenario.

minutouno.com