El idioma se consolida como motor clave turístico

La próxima edición de FITUR Lingua volverá a situar al turismo idiomático en el centro de la conversación global. La sección especializada de la Feria Internacional de Turismo celebrará su sexta entrega entre el 21 y el 26 de enero en IFEMA Madrid, en colaboración con la Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE). Este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para analizar cómo el aprendizaje de lenguas y la movilidad educativa sostenida por los idiomas se han convertido en un componente relevante dentro de las tendencias turísticas actuales.

Bajo el lema “La lengua como efecto multiplicador del turismo”, la jornada tendrá lugar el jueves 22 de enero en el pabellón 10. La programación reunirá a representantes institucionales, especialistas internacionales y profesionales de la enseñanza de idiomas. El objetivo será revisar el papel que juega la lengua en la experiencia del viajero y su capacidad para generar oportunidades culturales, educativas y económicas en distintos territorios.

La propuesta de FITUR Lingua se estructura como un espacio de debate con enfoque estratégico. La organización busca poner sobre la mesa la influencia que ejercen los programas lingüísticos en la llegada de nuevos perfiles de visitantes, y cómo la dimensión cultural asociada a los idiomas se proyecta en la promoción de destinos. En esta edición, la reflexión abarcará desde la evolución de los estudiantes internacionales hasta los modelos de cooperación que consolidan la movilidad formativa.

El programa se dividirá en cuatro bloques temáticos. El primero se centrará en las características del nuevo turista idiomático. Allí se abordarán las motivaciones actuales para elegir un país con fines de aprendizaje y cómo han cambiado los hábitos de viaje en el sector educativo. Se espera que el análisis incluya datos recientes sobre estacionalidad, duración de las estancias y preferencias de los jóvenes y adultos que buscan experiencias de inmersión lingüística.

El segundo bloque se enfocará en nuevas experiencias educativas y turísticas. Las presentaciones destacarán iniciativas que combinan lengua, cultura y territorio, con el fin de reforzar la calidad de los destinos. Este apartado pondrá en valor proyectos que integran actividades culturales y propuestas que amplían la vivencia del visitante más allá del aula.

El tercer segmento estará dedicado a la cooperación internacional. Se presentarán redes y proyectos que impulsan el aprendizaje de idiomas como vía para la movilidad y el intercambio. La intención es mostrar cómo estas alianzas contribuyen a que el turismo idiomático actúe como un multiplicador, capaz de conectar instituciones, atraer estudiantes y proyectar la imagen de los destinos en el exterior.

La jornada cerrará con una mesa de debate centrada en los retos y oportunidades para el futuro del sector. Se analizará la proyección de las ciudades como espacios que facilitan el contacto cultural y los desafíos que plantea la competencia global por atraer estudiantes internacionales.

Entre cada bloque, se reservarán espacios de networking para promover vínculos entre centros educativos, agencias, entidades públicas y profesionales. La organización busca incentivar la creación de alianzas que fortalezcan un sector en pleno crecimiento.

Desde su creación en 2021, FITUR Lingua ha sumado participación y relevancia. La edición 2026 aspira a reafirmar el papel del idioma dentro de la agenda turística global y a impulsar nuevas líneas de cooperación entre el ámbito educativo, cultural y turístico.