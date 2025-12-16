Carlota Carballo: “El Presupuesto 2026 es una herramienta clave para que Corrientes siga creciendo”

La senadora provincial adelantó que este miércoles se tratará en sesión extraordinaria el Presupuesto y confió en que habrá consenso para su aprobación. Destacó el equilibrio fiscal, la inversión en obra pública, educación y tecnología.

La senadora provincial Carlota Carballo, recientemente incorporada a la Cámara Alta, confirmó que este miércoles se tratará el Presupuesto Provincial 2026 en una sesión extraordinaria y aseguró que el oficialismo confía en lograr los votos necesarios para su aprobación.

“Creemos que mañana va a tener media sanción”, afirmó Carballo, tras detallar que en los últimos días los legisladores mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y su equipo técnico.

Según explicó, el encuentro permitió despejar dudas y profundizar el análisis del proyecto. “Fue una reunión muy clara, nos sacaron muchísimas dudas. Personalmente creo que es un presupuesto ordenado, con equilibrio fiscal y pensado para que Corrientes continúe creciendo, aun en un contexto económico complejo”, sostuvo.

Carballo remarcó que el Presupuesto 2026 será una herramienta central para el gobernador Juan Pablo Valdés, recientemente asumido. “Le da al gobernador un instrumento flexible, que se puede adaptar a los desafíos que se presenten a lo largo del año”, señaló.

Entre los principales ejes, destacó que se trata de un presupuesto “orientado a la gente”, con fuerte inversión en educación, desarrollo productivo, empleo y sostenimiento de salarios, que —según recordó— se vienen pagando en tiempo y forma.

En cuanto a la obra pública, la senadora aseguró que continuará siendo una prioridad, especialmente en infraestructura vinculada al desarrollo. “Va a estar orientada a caminos y obras que permitan que la producción salga, que el empleo privado siga creciendo. La idea es invertir en cosas que queden y que le sirvan a los correntinos”, explicó.

Otro punto destacado del proyecto es la inversión en tecnología y modernización del Estado. Carballo indicó que el proceso de digitalización y desburocratización será transversal a todas las áreas. “La educación tiene un rol central para preparar a los correntinos para el futuro, pero la tecnología va a aplicarse en todo el Estado para hacerlo más eficiente y moderno”, afirmó.

Consultada sobre la votación, sostuvo que el oficialismo confía en alcanzar incluso las mayorías especiales necesarias para algunos artículos. “Creemos que los números van a estar, incluso con más de los diez votos”, adelantó.

Carballo, dirigente del PRO y oriunda de Gobernador Virasoro, asumió recientemente su banca en reemplazo de la senadora Verónica Síndola. Sobre su ciudad, señaló que atraviesa un proceso de transición complejo, pero con expectativas de crecimiento. “Virasoro tiene un enorme potencial productivo, pero quedó atrasada en infraestructura. Confío en que la nueva gestión pueda acompañar ese crecimiento”, concluyó.

