Cine

Buscan actores en Corrientes para el cortometraje “Lo que trajo el río”: cómo participar del casting

La producción audiovisual lanzó una convocatoria para encontrar a un niño y un hombre adulto que encabecen esta nueva historia ambientada en las orillas del Paraná. Cuáles son los perfiles solicitados y cómo completar la inscripción virtual.

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 18:15

La producción del cortometraje “Lo que trajo el río” anunció la apertura de su convocatoria de casting para seleccionar a los actores que darán vida a los personajes principales de esta obra cinematográfica en Corrientes. El proyecto propone una historia sensible que explora el vínculo emocional entre un padre y su hijo en un entorno ribereño.

La trama profundiza en una relación marcada por el silencio y la distancia emocional, la cual se ve alterada por un suceso inesperado que abre paso a una transformación profunda en ambos protagonistas.

Perfiles buscados

Desde la producción destacaron que la búsqueda está abierta a toda la comunidad y que no es excluyente contar con formación o experiencia previa en el ámbito actoral. Los perfiles requeridos son:

  • NIÑO: De 10 a 14 años.

  • HOMBRE ADULTO: Mayor de 40 años.

Inscripción y contacto

El proceso de postulación se realiza de manera virtual y gratuita. Los interesados deben completar el formulario de registro correspondiente según el rol al que aspiren:

Para obtener más información, realizar consultas o coordinar entrevistas, los postulantes pueden comunicarse vía WhatsApp al 379 473-2007 o seguir las actualizaciones del proyecto en la cuenta oficial de Instagram: @loquetrajoelrio.

