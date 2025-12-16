Subió el dólar tras el cambio en las bandas y llegó a su nivel más alto del mes

Minutos después de que el ministro Luis Caputo sostuviera que los cambios en las bandas de flotación no van a acelerar la suba del dólar, la cotización minorista tuvo un incremento del 1%, saltó 15 pesos y llegó a $ 1.480, el valor más alto en lo que va del mes.

Así, la cotización del banco Nación sigue la tendencia que habían mostrado ayer los dólares financieros, tras los anuncios del Banco Central sobre los cambios en las bandas. En esta rueda, el contado con liqui avanzó 0,4% y llegó a $ 1.535, mientras el MEP subió 0,8%, a $ 1.504. El dólar blue trepó 20 pesos hasta los $ 1.500.

El lunes, el Banco Central anunció que a partir de enero, las bandas de flotación cambiaria se actualizarán según el dato de inflación más reciente. Así, en el comienzo del 2026 se ajustará por el 2,5% que marcó el índice de precios al consumidor de noviembre, lo que llevaría al techo de la banda de los $ 1.518 actuales a $ 1.556.



La medida del Central apunta a que el dólar deje de atrasarse frente a los precios, ya que hasta ahora la corrección de la banda era del 1% mensual, mientras la inflación corre arriba de 2%. De todos modos, esto no necesariamente supone que el dólar vaya a subir en ese porcentaje.

Ayer el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y hoy el ministro de Economía Luis Caputo, aseguraron que esto no implica un salto en la cotización. El jefe del Palacio de Hacienda mencionó en una entrevista en el streaming La Caja que estos cambios no son "una microdevaluacion, sino que ahora el ritmo de devaluación, en lugar de ser fijo, es variable". Por lo tanto, "que hoy esté por arriba es solamente circunstancial".

El dólar venía estable tras la suba marcada que tuvo antes de las elecciones de octubre y que lo llevó a tocar los $ 1.515. Desde ahí fue bajando y en lo que transcurrió de este mes casi no había tenido cambios, ya que apenas avanzó 0,3%, contra una inflación que se proyecta en la zona de 2,3%.

Mientras el dólar se reacomoda al alza, el riesgo país se mueve a la baja. El indicador de JP Morgan que mide el sobrecosto de la deuda argentina, cayó a 561 puntos, el nivel más bajo desde enero pasado. Quedó a un solo pasó de marcar un nuevo piso para la gestión de Javier Milei.

La evolución del riesgo país refleja el movimiento de los bonos argentinos, que ayer habían recuperado 1,5% y este martes mostraron mejoras de hasta 2,3%, como en el caso del Global 46.

Este desempeño es consecuencia de la buena predisposición del mercado tras los anuncios de Bausili sobre la compra de reservas. Hasta ahora el Central no compró dólares dentro de la banda de flotación cambiaria porque habían prometido que solo lo harían si perforaba el piso, hoy en $ 918. Como eso nunca ocurrió, las reservas se iban desangrando con el pago de deudas y no llegaban a recomponerse.

Qué pasará con las reservas

El Fondo Monetario y la mayoría de los analistas económicos y fondos de inversión reclamaban que el Central fortaleciera sus reservas para dar señales de que podría cumplir con los futuros vencimientos y estar preparado ante algún shock externo.

Hasta ahora, el gobierno se negaba a priorizar la recomposición de reservas para no fogonera el alza del dólar, ya que su foco principal era lograr que la inflación siguiera bajando.

Pero al filo del final del 2025, y con vencimientos por US$ 18.000 millones el año próximo, de los cuales el 9 de enero hay que pagar US$ 4.200 millones, el gobierno recálculo y aceptó cambiar la política cambiaria.

Ahora sostienen que compraran el 5% del volumen negociado en el mercado y que buscarán acumular entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, al compás de la esperada recuperación de la economía y de la demanda de pesos.

En ese sentido, Caputo dijo que el vencimiento de US$ 4.200 millones del 9 de enero “no será un problema” y explicó que el Gobierno evalúa usar swaps con Estados Unidos y China, un crédito e incluso mencionó una posible refinanciación.

(Con información de Clarín)