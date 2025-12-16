Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Marcelo Meza

Para finalizar la séptima temporada de Eduardo Ledesma Pregunta, revivimos los tres episodios más vistos del 2025 y cerramos esa lista con Marcelo Meza. Nuestro invitado es integrante de la comparsa Ará Berá y ganador del premio al mejor traje masculino del Carnaval de Corrientes 2025.

Su creatividad y pasión por el carnaval lo han convertido en un referente, destacándose por fusionar tradición y arte en cada detalle de su vestimenta.

En este episodio, nos cuenta sobre el proceso de diseño de su atuendo, los desafíos que enfrentó y cómo fue interpretar al santo correntino Antonio Gil, además de las experiencias más sorprendentes que vivió con sus devotos.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

