Trump añade siete países, incluida Siria, a la lista de naciones con prohibición de viajes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el martes una lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, prohibiendo a los ciudadanos de otros siete países, incluida Siria, ingresar a Estados Unidos.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que Trump firmó una proclamación "que amplía y fortalece las restricciones de entrada a ciudadanos de países con deficiencias demostradas, persistentes y graves en la selección, verificación e intercambio de información para proteger a la nación de amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública".

La medida del martes prohibió la entrada a ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y a quienes posean documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. La medida también impone una prohibición total a Laos y Sierra Leona, que anteriormente solo habían estado sujetos a restricciones parciales.

La Casa Blanca dijo que la prohibición ampliada entrará en vigor el 1 de enero.

La acción ocurre a pesar de la promesa de Trump de hacer todo lo posible para que Siria tenga éxito después de las conversaciones históricas de noviembre con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, un ex comandante de Al Qaeda que hasta hace poco fue sancionado por Washington como terrorista extranjero.

Trump ha respaldado a Sharaa, cuya visita coronó un año sorprendente para el rebelde convertido en gobernante que derrocó al líder autocrático de larga data Bashar al-Assad y desde entonces ha viajado por el mundo tratando de presentarse como un líder moderado que quiere unificar a su nación devastada por la guerra y poner fin a sus décadas de aislamiento internacional.

Sin embargo, en una publicación en su plataforma Truth Social el sábado, Trump prometió "represalias muy severas" después de que el ejército estadounidense declarara que dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil murieron en Siria a manos de un presunto atacante del Estado Islámico, quien atacó un convoy de fuerzas estadounidenses y sirias antes de ser abatido a tiros. En declaraciones a la prensa, describió el incidente como un ataque "terrible".

La Casa Blanca citó las tasas de estadías excedidas con la visa en Siria para justificar la prohibición.

Siria está saliendo de un período prolongado de inestabilidad civil y conflictos internos. Si bien el país trabaja para abordar sus desafíos de seguridad en estrecha coordinación con Estados Unidos, aún carece de una autoridad central adecuada para la emisión de pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de control e investigación de antecedentes, declaró la Casa Blanca.

EE. UU. AÑADE MÁS NACIONES A LA LISTA DE RESTRICCIONES PARCIALES

En junio, Trump firmó una proclamación que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringe la de otros siete, argumentando que era necesaria para protegerse contra "terroristas extranjeros" y otras amenazas a la seguridad. Las prohibiciones se aplican tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, como turistas, estudiantes y viajeros de negocios.

La prohibición de viajar a esos doce países continúa vigente, dijo la Casa Blanca.

Trump también agregó restricciones parciales y limitaciones de entrada a otros 15 países, incluida Nigeria, que está bajo la lupa de Trump, quien a principios de noviembre amenazó con tomar medidas militares por el trato a los cristianos en el país.

Nigeria afirma que las afirmaciones de que los cristianos enfrentan persecución tergiversan una situación de seguridad compleja y no tienen en cuenta los esfuerzos por salvaguardar la libertad religiosa.

Desde que regresó al cargo en enero, Trump ha priorizado agresivamente la aplicación de la ley migratoria, enviando agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos y rechazando a solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

La ampliación de los países sujetos a restricciones de entrada marca una nueva escalada de las medidas de inmigración que la administración ha tomado desde el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC, el mes pasado.

Los investigadores dicen que el tiroteo fue llevado a cabo por un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de un programa de reasentamiento bajo el cual los funcionarios de la administración Trump argumentaron que no hubo una investigación suficiente.

Días después del tiroteo, Trump prometió "pausar permanentemente" la migración desde todos los "países del Tercer Mundo", aunque no identificó a ninguno por su nombre ni definió el término.

