tránsito en Corrientes atentado eduardo ledesma pregunta
GENERAL PAZ

En cercanías de un colegio recuperaron una costosa bicicleta

Se trata de una Nordic rodado 29 tras lo cual buscan dar con los autores del delito
 

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 19:28

En cercanías de un establecimiento escolar ubicado en calle Itatí al 500 de la localidad de Caá Catí, recuperaron una costosa bicicleta denunciada como sustraída, en un operativo realizado por efectivos policiales de la Comisaría de distrito General Paz.


Tras un trabajo de investigación desplegado en relación con ese delito, finalmente localizaron y recuperaron el rodado, tratándose de una Nordic 1.0 Lady rodado 29, que fue encontraba en inmediaciones de un colegio.


La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la Fiscalía interviniente, siendo trasladado a la dependencia policial a la espera de directivas para dar con el o los autores del delito.
 

