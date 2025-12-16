Valdés ratificó la inversión en la Fiesta del Chamamé: “No es un gasto, es identidad”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés encabezó este martes el lanzamiento de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé y confirmó el esfuerzo económico del Gobierno provincial para sostener uno de los eventos culturales más importantes del país.

“Más que una fiesta nacional, es una fiesta mundial”, afirmó el mandatario, al remarcar que se trata de una de las celebraciones más representativas del género chamamecero. En ese sentido, sostuvo que el chamamé “es nuestra forma de ser, de socializar, de pensar, de reflexionar” y que cada letra encierra “una historia, un amor, una herida o una pena”.

Valdés subrayó que Corrientes es custodia del chamamé como bien inmaterial de la humanidad, y que esa responsabilidad implica sostener lo logrado y seguir proyectando la fiesta al mundo. “Después de tantos años, hoy nos toca, junto a un nuevo equipo de gobierno, trabajar para mantener lo que construimos los correntinos”, expresó.

Con relación al esfuerzo económico que demanda el evento, el gobernador fue contundente: “En este contexto de una economía compleja, vamos a hacer una inversión para lograr estas diez lunas, estos diez sapucay. Algunos pueden verlo como un gasto, pero invertir en chamamé es cuidar nuestra identidad y respetar nuestra historia”.

Asimismo, aseguró que el Gobierno provincial continuará apostando al chamamé, al considerar que el género atraviesa un proceso de resurgimiento en toda la provincia. “En cada localidad y en cada festival siento que el chamamé está prendiendo nuevamente nuestras raíces, y eso tenemos que cuidarlo, valorarlo y transmitirlo a nuestros jóvenes y niños”, afirmó.

Finalmente, Valdés explicó que el lema elegido para esta edición es “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, y convocó a correntinos y visitantes a participar de la fiesta, que se desarrollará del 16 al 25 de enero, consolidando a Corrientes como capital cultural del litoral y del chamamé.

Promesa de una grilla de artistas nacionales e internacionales

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó que la Fiesta Nacional del Chamamé es "una celebración que integra, como decía el pai Julián Zini, el chamamé se expresa en su totalidad, en danza, en música, en canto".

Señaló que es "una fiesta que no fragmenta, que no reduce, que abraza la diversidad y la profundidad de una cultura viva".

La funcionaria ratificó que "serán 10 sapucay, 10 noches inolvidables del mayor evento del género en un proceso de crecimiento y evolución continua".

Además, adelantó que habrá una grilla artística que "pondrá en el escenario mayor a los artistas más destacados y esperados, dando espacio, como siempre, a los nuevos valores y recibiendo artistas de nivel nacional e internacional que llegarán a honrar con respeto con su voz y sus instrumentos a nuestro querido chamamé".

"Esta celebración se va a vivir en el anfiteatro, pero también se expande en múltiples dispositivos territoriales, bailantas, actividades comunitarias, acciones culturales que llevan el chamamé a distintos espacios, reafirmando su carácter participativo, inclusivo y profundamente humano", dijo.