El oficialismo consiguió dictamen del Presupuesto 2026 y buscará aprobarlo este miércoles

Aunque con firmas de aliados en disidencia el oficialismo consiguió dictamen este martes del Presupuesto 2026 y negocia contrarreloj para conseguir aprobarlo mañana una sesión ya convocada para las 14.

También le dieron luz verde al proyecto de Compromiso Fiscal -que prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo- y al de Inocencia Fiscal que busca que la gente saque los "dólares del colchón".

El texto del Presupuesto obtuvo 28 firmas entre La Libertad Avanza (que tiene 20 propios) y los gobernadores de Tucumán (Osvaldo Jaldo) -quien recibió en el último mes $ 20 mil millones en ATN- y San Juan (Marcelo Orrego),quien consiguió que el oficialismo enviara la reforma de la Ley de Glaciares que estaba exigiendo para poder avanzar con inversiones en minería en su provincia.



Los aliados del PRO, el MID, la UCR y los legisladores que responden a los mandatarios de Misiones (Hugo Passalacqua), y Catamarca (Raúl Jalil) acompañaron pero en disidencia.

En el caso del PRO la discrepancia tiene que ver con que el Ejecutivo finalmente no incorporó en el texto la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires que viene exigiendo el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. La bancada amarilla, con Cristian Ritondo a la cabeza, seguirá presionando por este tema hasta el momento de la sesión.

Parte de los mandatarios, por su parte, están en contra del artículo 75 del Presupuesto que plantea la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario; dos normas que fueron aprobadas por el Congreso, vetadas por Javier Milei pero insistidas por ambas cámaras con dos tercios de los votos.

"Compartimos el objetivo general reflejado en el dictamen de mayoría al que acompañamos, empero, entendemos que derogar las Leyes 27.793 y 27.795 como se plantea en el art. 75 es un error que no compartimos. Asegurar derechos como salud, educación, protección social y trabajo para personas con discapacidad es nuestro norte", informaron en un comunicado posterior los diputados de Misiones y Salta que integran el bloque de Innovación Federal.

Con este panorama, el oficialismo confía en que la aprobación en general no corre riesgo pero hay tensiones que ponen en riesgo artículos en particular.

La derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad es uno de ellos. El oficialismo, para brindarle argumentos a los aliados, dispuso en el texto que "los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral" en acuerdo de las partes o de mínima por IPC.

A su vez, en la previa a la sesión empezó a circular una resolución del ministerio de Capital Humano que otorga $ 22 mil millones para las Universidades. "Es para pagar lo que se devengue de paritarias de diciembre y aguinaldo, no es una solución de fondo, pero ni siquiera está confirmó", aseguró una fuente al tanto de las negociaciones.

Los mandatarios aliados aseguran estar en "buena sintonía con el Ejecutivo". "Hay acuerdos y cumplimientos. Van a haber ayudas para pagar aguinaldos, ATN, la coparticipación bajó mucho y el Gobierno va a rescatar algunas provincia, hay pagos de deudas por el pacto fiscal y compromisos de obras que van a estar en los anexos", señalaron desde el entorno de dos mandatarios.

El oficialismo celebró el dictamen. "Nos pone contentos que el presidente Milei mandó un Presupuesto con equilibrio fiscal, algo que no viene sucediendo en la historia argentina. No vamos a estar gastando lo que no ha ingresado", apuntó Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de LLA.

El peronismo de Unión por la Patria (UP) y el Interbloque Unidos presentaron dictámenes propios.

"Presentamos un Presupuesto en el que se cumplen las leyes insitidas. Y queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 que plantea, entre otras, cosas la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo y elimina así el compromiso de destinar el 6 % del PBI para educación", planteó Germán Martínez, jefe del bloque de UP.

Por Unidos, Nicolás Massot planteó varias diferencias además del incumplimiento de las leyes de Discapacidad y Universidades. Entre otros puntos, ellos están exigiendo por las cajas previsionales no transferidas a la Nación. Tanto Córdoba como Santa Fe están atravesando dificultades con ese tema y se pusieron firmes.

"Hay plata para que la compraventa de inmuebles no pague más impuestos pero no hay para el discapacidad", lanzó.

Qué dice el Presupuesto

El proyecto, que había sido enviado en septiembre planteó en su mensaje un crecimiento del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1% para 2026. También estima un dólar de $ 1.423 para fines de diciembre de 2026.

Para fines de este año preveía 24,5% aunque tras conocerse el dato de noviembre (2,5%) ya se sabe que la inflación de este año cerrará cercana al 31 %.

El Gobierno proyectó un incremento del 5% en gasto de jubilaciones, un 17% en salud y un 8% en educación, mientras que deja pendiente de resolver el reclamo de las provincias por las cajas previsionales.

Se proyecta un aumento del 4,9% del consumo privado el próximo año (5,3 puntos menos que en 2025) y del 1,2% del consumo público (1,4 puntos más que este año). Y la inversión crecerá 9,4% (8 puntos menos).

Compromiso e inocencia fiscal; los otros dos proyectos dictaminados

El proyecto de Compromiso Fiscal también obtuvo dictamen de la comisión de Presupuesto con 28 firmas, cuatro de ellas en disidencia. Busca institucionalizar el equilibrio fiscal y la prohibición del financiamiento monetario del déficit con castigos que incluyen la inhabilitación del funcionario e incluso la pena de prisión que puede llegar a los 10 años en el caso del presidente del Banco Central.

"Te pueden imputar igual o más que a un tipo que secuestra. No tiene proporcionalidad esta ley", se quejó Agustín Rossi, de UP.

Más tarde, la comisión de Presupuesto se reunió en plenario con Asuntos Penales y dictaminó, con 44 firmas, el proyecto de Inocencia Fiscal que blinda a los ahorristas y motivarlos a que saquen los ahorros del colchón.

El texto eleva los montos a partir de los cuales se persiguen los delitos penales tributarios, reduce los plazos de prescripción de las obligaciones y se crea un régimen simplificado de Ganancias con ciertas condiciones de acceso.



