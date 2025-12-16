Jorge Meza adelantó que "no vamos a frenar la obra pública en Corrientes"

El ministro participó de la primera reunión de gabinete convocada por el gobernador Juan Pablo Valdés y señaló que la prioridad será sostener las obras como motor de empleo y desarrollo en la provincia.

En el marco de la primera reunión de gabinete del nuevo gobierno provincial, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, brindó definiciones sobre los ejes iniciales de su gestión y destacó que la obra pública seguirá siendo una prioridad en Corrientes, aun en un contexto económico complejo.

“Una de las prioridades es no frenar la obra pública, porque es una herramienta clave para generar empleo”, afirmó Meza, al referirse a los lineamientos generales que espera definir junto al gobernador Juan Pablo Valdés.

El funcionario explicó que la reunión convocada por el mandatario tuvo como objetivo abrir una agenda de trabajo y permitir un primer intercambio entre los ministros. “Es la posibilidad de escuchar al gobernador reunido con su equipo y conocer hacia dónde quiere llevar la gestión, y también que cada ministro pueda hacer un primer pantallazo de la situación de su área”, señaló.

En ese sentido, Meza adelantó que desde Obras Públicas se está realizando un relevamiento de obras en ejecución, proyectadas y finalizadas, algunas de las cuales no pudieron ser inauguradas formalmente durante la gestión anterior. También mencionó que el ministerio tiene a su cargo áreas estratégicas como transporte aéreo, fluvial y terrestre, además de los servicios públicos.

Consultado sobre su designación, reconoció que la propuesta del gobernador lo sorprendió. “No era uno de los ministerios en los que personalmente pensaba, pero lo asumí con mucha responsabilidad”, expresó, y destacó que su experiencia como intendente reelecto le aportó una mirada de cercanía con las problemáticas de los vecinos.

“Los intendentes somos la primera caja de resonancia de lo que le pasa al vecino. Esa experiencia municipal nos permite entender mejor las prioridades reales de cada localidad”, remarcó Meza, quien valoró además el perfil municipalista del nuevo gabinete provincial.

Respecto al vínculo con los municipios, confirmó que mantiene contacto permanente con intendentes del interior y que, en los próximos días, comenzará a recibirlos formalmente para trabajar de manera articulada. “Quiero empaparme bien de la situación de cada obra antes de avanzar en reuniones”, explicó.

Finalmente, Meza sostuvo que su propuesta será avanzar en obras de menor costo, pero de alto impacto social, especialmente aquellas que generen mano de obra local. “La obra pública puede y debe ser un motor de empleo privado. Ese va a ser uno de los aportes centrales de nuestra cartera”, concluyó.

